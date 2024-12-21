Âç¿Í¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶


¤ªÃë¤ËÎ®¤ì¤¿¤Û¤ó¤Î2Ê¬¤Û¤É¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¤½¤ì¤ÏÄï¤Î»à¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡¿16ºÐ¤Çµ¢¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Äï¡Ê1¡Ë

»à¤Ì¤Û¤É¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£

½Ð¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Ë¡¢¤¢¤Î»þ¤É¤¦¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«--¡£

¹â¹»3Ç¯¤Î²Æ¡¢1¤Ä²¼¤ÎÄï¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Î»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¦¿Íµ¤¼Á¤ÎÉã¡¢´Î¤Î¿ø¤ï¤Ã¤¿Êì¡¢»×½Õ´ü¤ò¤³¤¸¤é¤»¤¿»Ð¡¢¥ä¥ó¥Á¥ã¤À¤±¤ì¤ÉÃ¯¤«¤é¤â¹¥¤«¤ì¤¿Äï¡£¥±¥ó¥«¤ÏÀä¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿4¿Í²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤òÆÍÁ³½±¤Ã¤¿Èá·à¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ä¤¢¤é¤Ì±½¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢°ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î»õ¼Ö¤â¶¸¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ä¡£

º£¤¢¤ëÆü¾ï¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤ë²ÈÂ²¤ÎÊø²õ¤ÈºÆÀ¸¤ÎÊª¸ì¡£¿É¤¤ÂÎ¸³¤òÀ¸¡¹¤·¤¯ÉÁ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¤­¤à¤é¤«¤º¤èÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø16ºÐ¤Çµ¢¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Äï¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¤è¤É¤ó¤Ç¤¤¤¯¿´

Ì¼¤Î¤³¤È¤â¸«¤Æ¤ä¤ì


¤ªÉã¤µ¤ó¤É¤¦¤·¤Æ¡©


Âç¿Í¤¬±ø¤¤


»õ¼Ö¤¬¶¸¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿


´÷°ú¤­µÙ¤ß¤âÌÀ¤±¤Æ


ÂçÊÑ¤ä¤Ã¤¿¤Ê


¤½¤ì¤ÏÆÍÁ³¤À¤Ã¤¿


¶ì¤·¤¤¡Ä


Ãø¡á¤­¤à¤é¤«¤º¤è¡¿¡Ø16ºÐ¤Çµ¢¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Äï¡Ù