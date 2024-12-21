ËÉºÒÍÑ¤ËÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤Õ¤À¤ó»È¤¤¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯¿©ÉÊ¡×¡Ú¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö»þÃ»Ä´ÍýÂç¾Þ2024¡Û
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û¤ªÅò¤òÃí¤¤¤Ç¥¹¥×¡¼¥ó¤Çº®¤¼¤¿¤é15Ê¬ÂÔ¤Ä¤À¤±¡ª¤Î¸ÞÌÜ¤´¤Ï¤ó
ÀìÌç²È¤ä¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖÆÉ¼Ô¤¬¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¥é¥¯¤Ë¤ª½õ¤±¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁªÄê¤¹¤ë¡ÖÅÂÆ²Æþ¤ê»þÃ»ÎÁÍýÂç¾Þ¡×¡£¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î´ë²è¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯¿©ÉÊÂç¾Þ¡×¡£´ÌµÍ¤ä¥ì¥È¥ë¥È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤Î¿©ÉÊ¤Ï¡¢Ä¹´üÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ËÉºÒÍÑ¤È¤·¤ÆÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤À¤ó¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ê³Ø¤¹¤ëÎÁÍý¸¦µæ²È ¤µ¤ï¤±¤ó¥·¥§¥Õ¤µ¤ó
ÎÁÍý¤ò²Ê³ØÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¤ÎÎÁÍý¤òºî¤ë¥ì¥·¥Ô¤ÎÃ£¿Í¡£ÎäÅà¿©ÉÊ¤äÄ´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¤Î»ÔÈÎ¤Î¿©ÉÊ¡¢Ä´Íý²ÈÅÅ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ËÉºÒ¿©¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼ º£Àô¥Þ¥æ»Ò¤µ¤ó
¥ª¥Õ¥£¥¹RM ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£¥ì¥È¥ë¥È¤Î½÷²¦¡¢´ÌµÍ¤ÎÃ£¿Í¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢Â¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌöÃæ¡£¥ì¥·¥Ô³«È¯¤Î¤Û¤«¡¢ËÉºÒ¿©¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ç¹Ö±é¤â¡£
ÎäÅà¿©ÉÊ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸ÎÁÍý¸¦µæ²È ¥¿¥±¥à¥é¥À¥¤¤µ¤ó
20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÎäÅà¿©ÉÊ¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¡¢¶Ú¶âÆþ¤ê¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¥Þ¥Ë¥¢¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âºî¤ì¤ë¡¢¼ê·Ú¤Ç´ÊÃ±¤Ê¥ì¥·¥Ô¤â¹Í°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷Í¥¡¢²ÈÅÅ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼ ÆàÄÅ»Ò¤µ¤ó
¡Ö²ÈÅÅ½÷Í¥¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢ÂçÎÌ¤Î²ÈÅÅ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢3ºÐÂ©»Ò¤ò°é»ùÃæ¡£¥é¥¯¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤ÏÎ¾Î©¤¹¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Instagram@natsuko_kaden
¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡ÙÆÉ¼Ô ¹ÓÌÚÊþ·Ã¤µ¤ó
É×¤È¾®³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤Î3¿Í²ÈÂ²¡£¤ªÊÛÅö¤ä°ì¿Í¥é¥ó¥Á¤Ë»þÃ»¿©ÉÊ¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¼«Æ°Ä´Íý²ÈÅÅ¤â°¦ÍÑÃæ¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡ÙÆÉ¼Ô ÃÒ»Ò¤µ¤ó
É×¤È2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î4¿Í²ÈÂ²¡£ÎäÅà¿©ÉÊ¤äÄ´Ì£ÎÁ¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¿©ÉÊ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»þÃ»¿©ÉÊ¤òÆü¡¹¥Õ¥ë³èÍÑ¡£¤ª¤¤¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ÉÍÜÌÌ¤Ê¤É¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡ÙÆÉ¼Ô ±§º´ÈþÍ³¹áÍø¤µ¤ó
É×¤È¾®³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò2¿Í¤Î4¿Í²ÈÂ²¡£»Ò¤É¤â¤Îµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤¤È¤¤Ê¤É¡¢Ë»¤·¤¤Í¼ÈÓ¤Î»ÙÅÙ¤Ë»þÃ»¿©ÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«¿©»þ¤Ë¤âÎäÅà¿©ÉÊ¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ª
ÊÔ½¸Éô À¾Ûê
¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤±¤ì¤É¡¢¥º¥Ü¥é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë»þÃ»¿©ÉÊ¤òÆü¡¹¥Á¥§¥Ã¥¯¡£1¤Ä¤¢¤ì¤Ð¤ª¤¤¤·¤¯Ì£¤¬·è¤Þ¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤òÃµ¤¹¤Î¤¬¹¥¤¡£
¢£¤´ÈÓ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¡¼¥×¤¬¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¤Ç´°À®¡Ö¥¯¥Î¡¼¥ë¡ÊR¡ËÃæ²Ú¥¹¡¼¥×¡×
5¿©Æþ¤ê¡Ê29g¡Ë ¡ï490¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡¿Ì£¤ÎÁÇ
¤È¤ê¤À¤·¤È¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÃæ²Ú¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢¤Õ¤«¤Ò¤ì¤È¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤ò²Ã¤¨¡¢¤Õ¤ó¤ï¤êÍñ¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤Ç¡¢¤ªÅò¤òÃí¤²¤Ð¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¡£
¤³¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë»Ä¤ê¤´ÈÓ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢»¨¿æ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£by¤µ¤ï¤±¤ó¤µ¤ó
¢£Ì¾Å¹´Æ½¤¡£Ç»¸ü¥Á¡¼¥º¤¬ÆÃÄ§¤Î¶Ë¾å¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¡Ö¿ÀÅÄ¥«¥ì¡¼¥°¥é¥ó¥×¥ê ²¤É÷¥«¥ì¡¼¥Ü¥ó¥Ç¥£ ¥Á¡¼¥º¥«¥ì¡¼ ¤ªÅ¹¤ÎÃæ¿É¡×
180g ¡ï394¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡¿¥¨¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ
Åìµþ¡¦¿ÀÅÄ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¿ÀÅÄ¥«¥ì¡¼¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÎÍ¥¾¡Å¹¡Ö²¤É÷¥«¥ì¡¼ ¥Ü¥ó¥Ç¥£¡×´Æ½¤¡£¥Ó¡¼¥Õ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È¥Ð¥¿¡¼¤Î¥³¥¯¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¥½¡¼¥¹¤ËÇ»¸ü¥Á¡¼¥º¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¶Ë¾å¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£
ÍÏ¤±¤¿¥Á¡¼¥º¤Ë¡¢¿É¤ß¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤ÎÌ£¤½¤Î¤â¤Î¡£by¤µ¤ï¤±¤ó¤µ¤ó
¢£´Ì¤ò¤¢¤±¤¿¤é½Á¤´¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¤¢¤µ¤ê¿å¼Ñ¡×
65g ¡ï313¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡¿¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í
¤à¤¿È¤Ë¤·¤¿¤¢¤µ¤ê¤ò¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¿å¼Ñ¤Ë¡£²¼¤´¤·¤é¤¨¤¤¤é¤º¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥Þ¥ê¥Í¡¢¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼¤Ê¤É¡¢¤¢¤µ¤ê¤ò»È¤Ã¤¿Éý¹¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£»È¤¤ÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¡£
ÌÌÅÝ¤Ê²¼½èÍý¤¬ÉÔÍ×¡£²ÃÇ®¤º¤ß¤Ç¡¢½Á¤Ë¤â¤¢¤µ¤ê¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¡£by º£Àô¤µ¤ó
¢£¤¢¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Þ¤ë¤Ç³°¿©¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ´¶¡ÖCANDISH¡ÊR¡Ë saba ËâÀ¤Î¥«¥ê¡¼¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡×
150g ¡ï410¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡¿¥±¥ó¥³¡¼¥Þ¥è¥Í¡¼¥º
ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í¹Á¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¤µ¤Ð¤Ë¡¢¥È¥Þ¥È¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÉ÷Ì£¤ò¸ú¤«¤»¤Æ¡¢¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¤µ¤Ð´Ì¤Ë¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¤µ¤Ð¤Ë¤·¤ß¤³¤à¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢ÀäÌ¯¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¸ú¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ëÌ£¡£¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ä¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Ë¤·¤Æ¤â¡£by¥¿¥±¥à¥é¤µ¤ó
¢£¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÅò¤òÃí¤°¤È¤Õ¤Ã¤¯¤é¤´ÈÓ¤Ë¡ÖÈøÀ¾¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÂÐ±þ ¸ÞÌÜ¤´¤Ï¤ó¡×
100g ¡ï410¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡¿ÈøÀ¾¿©ÉÊ
¿æ¤¤¿¤Æ¤òµÞÂ®´¥Áç¤·¤¿¥¢¥ë¥Õ¥¡ÊÆ¤ò»ÈÍÑ¡£¤ªÅò¤òÃí¤¤¤ÇÉÕÂ°¤Î¥¹¥×¡¼¥ó¤Çº®¤¼¤¿¤é¡¢15Ê¬ÂÔ¤Ä¤À¤±¡£¶ñºà¤Ç¿©´¶Ë¤«¤Ê¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¸ÞÌÜ¤´ÈÓ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÉºÒ¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä±ÉÍÜ¤â¤È¤ì¡¢¤Õ¤À¤ó¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£by ÃÒ»Ò¤µ¤ó
¢£¡Ú¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡Û¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ ¤¦¤Ê¤®¡×
¤ª¤¦¤Á¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤¦¤Ê¤®ÀìÌçÅ¹¤ÎÌ£¤ò´®Ç½¡ª
ÏÂ²Î»³¸©ÍÅÄ»Ô¤ÎÊÖÎéÉÊ¡Ö¤¦¤Ê¤®²°¤«¤ï¤¹¤¤¡×¤Î¹ñ»º¤¦¤Ê¤®¤Î³÷¾Æ¤¡£¡ÖÅòÀù¤ä¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤ì¤Ä¤¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬¤¼¤¤¤¿¤¯¡ª¡× by ¹ÓÌÚ¤µ¤ó
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤É¤ì¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡õÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¶Ã¤¡£ËÉºÒ¤â·ó¤Í¤Æ²È¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦¡ª¡ÊÊÔ½¸¡§À¾Ûê¡Ë
»£±Æ¡¿°Â°æ¿¿´î»Ò¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¤ß¤Ä¤Þ¤È¤â¤³
Ê¸=ÆÁ±ÊÍÛ»Ò