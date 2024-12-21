¡Ö¼è¤ê²õ¤¹¤Ê¡ª¡×ÃÛ105Ç¯¤Î¡ÈÌÚÂ¤±Ø¼Ë¡É¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤¿¥ï¥± ²û¤«¤·¤¹¤®¤ëÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»É÷·Ê ¢«³¤³°¤Ç¤¹
ÂæÏÑ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜÅý¼£»þÂå¤ÎÅ´Æ»±Ø¼Ë¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖÆüËÜ¤Î²û¤«¤·¤¤Å´Æ»É÷·Ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÌÚÂ¤±Ø¼Ë¤¬Â¸ºß¡£ÃÏ°è¤ÏÆüËÜ¿Í¤È¤Î±ï¤¬¿¼¤¯¡¢ÇÑ±Ø¡¦¼è¤ê²õ¤·¤Î´íµ¡¤Ë½»Ì±¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÃÛ105Ç¯¡ÖÆüËÜ¤Î¾®¤µ¤ÊÌÚÂ¤±Ø¼Ë¡×¤¬³¤³°¤Ë
¡¡ÂæÏÑ¤Ë¤Ï¡¢º£¤«¤é79Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÆüËÜÅý¼£»þÂå¤«¤éÂ³¤¯·úÂ¤Êª¤¬Ìµ¿ô¤Ë°ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤ÎÌò½ê¤ä¶ä¹Ô¡¢¿À¼ÒÀ×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µì·Ù»¡´ØÏ¢»ÜÀß¤«¤é°ìÈÌ²È²°¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÌµ¿ô¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å´Æ»¤Î±Ø¤â¤Þ¤¿Á³¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÝÅÄ±Ø¤âµìÌÚÂ¤±Ø¼Ë¡£¤½¤¦¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Î¤É¤«¤ÊÄ®¤Î½ÅÍ×µòÅÀ¤À¤Ã¤¿¡Ê2024Ç¯¡¢¾¾ÅÄµÁ¿Í»£±Æ¡Ë¡£
ÆüËÜÅý¼£»þÂå¤Î±Ø¼Ë¤È¤·¤Æ¤ÏÂæËÌ¡¢¿·ÃÝ¡¢ÂæÃæ¡¢´ðÎ´±Ø¤Ê¤É¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÈæ³ÓÅªÂç¤¤ÊÅÔ»Ô¤Î±Ø¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢ÆîÉô¡¦Ö¢Åì¸©¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¡ÖÃÝÅÄ¡×¤Ë¤â¡¢ÆüËÜÅý¼£»þÂå¤Î¾®¤µ¤ÊÌÚÂ¤±Ø¼Ë¤¬°ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤äÇ®¿´¤ÊÂæÏÑ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ä¤È¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÅÄ±Ø¤ÏÖ¢Åì¸©¤ÎÃæ¿´¡¦Ö¢Åì±Ø¤«¤é4¤ÄÌÜ¤Î±Ø¤Ç¤¹¡£1919¡ÊÂçÀµ8¡ËÇ¯¤Ë´¤²°º¬¤ÎÌÚÂ¤±Ø¼Ë¤¬·úÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÃÝÅÄ±Ø¤Ï¡ÖÆÜÊª¡Ê¤È¤ó¤Ö¤Ä¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î±Ø¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊÆ¤ä¹òÊª¤È¤¤¤Ã¤¿Í¢½ÐÍÑÇÀºîÊª¤Î±¿ÈÂµòÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1920Ç¯¤ËÃÏ°èÌ¾¤Î¡ÖÃÝÅÄ¡×¤¬±ØÌ¾¤Ë»È¤ï¤ì¡¢º£Æü¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±ØÁ°¤Ë¤ÏÎ¹´Û¤ä¸ø¶¦Íá¾ì¤Ê¤É¤¬Â¸ºß¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÃÝÅÄ±Ø¤ò²ð¤·¤¿ÇÀºîÊª¤ÎÅ´Æ»Í¢Á÷¤¬¸º¤ê¡¢1990Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡ÈÇÑ±Ø¡É¤Î´íµ¡¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëÃÝÅÄ±Ø¤òÂ¸Â³¤¹¤Ù¤¯Ê³µ¯¤·¡¢Ç®¿´¤Ê½ðÌ¾³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î´íµ¡¤òÃÎ¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤äÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¡ÖÃÝÅÄ±Ø¤ò»Ä¤¹¡×¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¤òÃÝÅÄ±Ø¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢´ÖÀÜÅª¤Ë±Ø¤ÎÊÝÂ¸¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ò¼õ¤±¤¿À¯ÉÜ¤ÏÇÑ±Ø·×²è¤òÅ¾´¹¤·¡¢ÃÝÅÄ±Ø¼þÊÕ¤Ë¿Í°÷¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¸ø±à¤ò·úÀß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÝÅÄ±Ø¤ÏÂ¸Â³¤µ¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤ËÌÚÂ¤±Ø¼Ë¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ÅÀ×¤È¤·¤Æ°ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Î»×¤¤¤¬ÍÌ¾¿Í¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð¤·ÇÑ±Ø·×²è¤ò»ß¤á¡¢¤½¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤â¤Þ¤¿¤½¤ÎÀ¼¤ËÊâ¤ß´ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÎÉ¤¤ÏÃ¤Ëµã¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÆüËÜÅý¼£»þÂå¤ÎÌÚÂ¤¤ÎÃÝÅÄ±Ø¤â¡¢¸ÅÀ×¤È¤·¤Æ°ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÝÅÄ±ØÁ°¤Ï¡ÖÃÝÅÄñã±à¡×¤È¤¤¤¦¸ø±à¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤Ä¤ÆÂ¸ºß¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¸ø¶¦Íá¾ìÀ×¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ°ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ø¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢2015Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¹â²Í²½¤¬´°Î»¤·¡¢¶áÂåÅª¤Ê¹â²Í±Ø¼Ë¤ÎÀµÌÌ¤Ëµì±Ø¼Ë¤Ê¤É¤¬Î©ÃÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ø¤ÎÎÙ¤Ë¡Ö¥¢¥¸¥¢ºÇÆîÃ¼¤ÎÆüËÜ¸ì¿Þ½ñ´Û¡×¤¬¤¢¤ë¥ï¥±
¡¡¤â¤¦°ì¤ÄÃÝÅÄ±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ïµã¤±¤ëÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÝÅÄ±Ø¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤Ï¡ÖÃÓ¾å°ìÏºÇî»ÎÊ¸¸Ë¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê¿Þ½ñ´Û¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÏÁ°½Ò¤ÎÅ´Æ»±¿ÈÂ¤¹¤ëÇÀºîÊª¤ò°ì»þÊÝ´É¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁÒ¸Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¤Ë¿Þ½ñ´Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àï»þÃæ¤Î1943Ç¯¡¢ÃÝÅÄ¥¨¥ê¥¢¤Ë·³°å¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤¿ÆüËÜ¿Í°å»Õ¡¦ÃÓ¾å°ìÏº»á¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¸òÎ®¤ò¿¼¤á¡¢°ì»þÅÁÀ÷ÉÂ¤Î¥Þ¥é¥ê¥¢¤¬Ì¢±ä¤¹¤ë¤È¡¢¹â³Û¤Î¼£ÎÅÌô¤òÆþ¼ê¤·ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÄó¶¡¡£¤ª¶â¤ò¤¤¤Ã¤µ¤¤¼õ¤±¼è¤é¤º¡¢ÆÃ¤ËÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¼ê¸ü¤¤°åÎÅ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç·É°¦¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÓ¾å»á¤ÎÂæÏÑ°¦¤ÏÀï¸å¡¢ÆüËÜ¤¬ÂæÏÑ¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¸å¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ËÂæÏÑ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ò¾·¤¯»Ù±ç³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¸³¶¤òÄÌ¤·¤ÆÂæÏÑ¤ò±þ±ç¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀ¸Á°¤ËÆüËÜ¤Ç½¸¤á¤¿¼«¿È¤ÎÂ¢½ñÌó5000ºý¤òÃÝÅÄ¤Ø´óÂ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2001Ç¯1·î16Æü¡¢ÃÓ¾å»á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤³¡ÖÃÓ¾å°ìÏºÇî»ÎÊ¸¸Ë¡×¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¡¢¡Ö¿Þ½ñ´ÛÀßÎ©¡×¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î¥«¥¿¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤Î¿ô¤«·î¸å¡¢ÃÓ¾å»á¤ÏÂ¾³¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃÓ¾å°ìÏºÇî»ÎÊ¸¸Ë¡×¤Ï»ö¼Â¾å¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢ºÇÆîÃ¼¤ÎÆüËÜ¸ì¿Þ½ñ´Û¡×¡Ê2024Ç¯¡¢¾¾ÅÄµÁ¿Í»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î2¤Ä¤ÎÏÃ¤ËÌÜÆ¬¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÃÓ¾å°ìÏºÇî»ÎÊ¸¸Ë¡×¤Ï»ö¼Â¾å¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢ºÇÆîÃ¼¤ÎÆüËÜ¸ì¿Þ½ñ´Û¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ÃÝÅÄ±ØÂ¸Â³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢ÃÓ¾å»á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÁÐÊý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂæÏÑ¿Í¡¦ÆüËÜ¿ÍÁÐÊý¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤³¤³¤òË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨µ®½Å¤Ê105Ç¯Á°·úÀß¤ÎÃÝÅÄ±Ø¤Îµì±Ø¼Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤ÇË¬¤ì¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢´¶Æ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£