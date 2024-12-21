¹â±ßµÜÈÞµ×»Ò¤µ¤Þ¤¬ÊóÆ»¼Ì¿¿Å¸¤ò»ë»¡¡¡°ì¤Ä°ì¤Ä»þ´Ö¤«¤±¸«¤Æ²ó¤ë
¡¡¹â±ßµÜÈÞµ×»Ò¤µ¤Þ¤¬21Æü¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¤ÎÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö2024Ç¯ÊóÆ»¼Ì¿¿Å¸¡×¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£
¡Ö2024Ç¯ÊóÆ»¼Ì¿¿Å¸¡×¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¹â±ßµÜÈÞµ×»Ò¤µ¤Þ=2024Ç¯12·î21Æü¸áÁ°10»þ2Ê¬¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½»£±Æ
¡¡¿·Ê¹¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Çº£Ç¯1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¼Ì¿¿Å¸¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÅìµþ¼Ì¿¿µ¼Ô¶¨²ñ¡Ê¿·Ê¹¡¦ÄÌ¿®¡¦ÊüÁ÷¤Î34¼Ò²ÃÌÁ¡Ë¤Î²ñ°÷¤¬»£±Æ¤·¤¿Ìó300ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ×»Ò¤µ¤Þ¤ÏÎãÇ¯¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆ±Å¸¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡µ×»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬6·î¤Ë±Ñ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É°ì¤Ä°ì¤Ä¤ò»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¸«¤Æ²ó¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÅÄ°¼»Ò¡Ë