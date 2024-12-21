¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¤³¤ÎÆ»¡Ö¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¡×½Ð¤¹¡© ½Ð¤µ¤Ê¤¤¡© ¿¿¤ÃÄ¾¤°¤â¹Ô¤±¤ë¡ÖÆ»¤Ê¤ê¥«¡¼¥Ö¡×¤É¤¦¤¹¤ë!? ¡ÖÀµ²ò¡×¤Î¶Ê¤¬¤êÊý¤È¤Ï
ËÜÀþ¤Î¡ÖÆ»¤Ê¤ê¥«¡¼¥Ö¡×¤ÈÀÜ¤¹¤ëÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°·¤¤!?
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢¹çÎ®¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ä¡¢Ä¾¿Ê¤â²ÄÇ½¤Ê¡ÖÆ»¤Ê¤ê¥«¡¼¥Ö¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª ¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤Ï½Ð¤¹¡© ½Ð¤µ¤Ê¤¤!?¡×¡Ö±¦¡¦º¸¤É¤Ã¤Á¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡¤½¤ó¤Ê¡ÖÈ½ÃÇ¤ËÌÂ¤¦Æ»¡×¤Î¡ÖÀµ²ò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤òÀµ¤·¤¯½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸òÄÌ°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¤³¤ì¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Ï¡Ö¹ç¿ÞÉÔÍú¹Ô°ãÈ¿¡×¤Ë³ºÅö¤·¡¢°ãÈ¿ÅÀ¿ô¤Ï1ÅÀ¡¢È¿Â§¶â¤Ï6000±ß¡ÊÉáÄÌ¼Ö¡Ë¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¤¬°ãÈ¿¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î»öÎã¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¥«¡¼¥Ö¤·¤¿´´ÀþÆ»Ï©¤ËÀÜÂ³¤¹¤ëÆ»Ï©¤¬¤¢¤ë¡ÖÆ»¤Ê¤ê¥«¡¼¥Ö¡×
¡¡¹ñÆ»¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´´ÀþÆ»Ï©¤¬¥«¡¼¥Ö¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ä¾¿ÊÊý¸þ¤Ë¤ÏÀ¸³èÆ»Ï©¤äÉý°÷¤Î¶¹¤¤Æ»Ï©¤¬ÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÆ»¤Ê¤ê¥«¡¼¥Ö¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡´´ÀþÆ»Ï©¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ë±è¤Ã¤ÆÆ»¤Ê¤ê¤Ë¿Ê¤à¾ì¹ç¡¢¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè53¾ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ÖÎ¾¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤Î±¿Å¾¼Ô¤Ï¡¢º¸ÀÞ¤·¡¢±¦ÀÞ¤·¡¢Å¾²ó¤·¡¢½ù¹Ô¤·¡¢Ää»ß¤·¡¢¸åÂà¤·¡¢Ëô¤ÏÆ±°ìÊý¸þ¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¿ÊÏ©¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼ê¡¢Êý¸þ»Ø¼¨´ïËô¤ÏÅô²Ð¤Ë¤è¤ê¹ç¿Þ¤ò¤·¡¢¤«¤Ä¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÅö³º¹ç¿Þ¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Êý¸þ»Ø¼¨´ï¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤Ï¡¢¡Öº¸ÀÞ¡¦±¦ÀÞ¡¦Å¾²ó¡¦¿ÊÏ©ÊÑ¹¹¡×¤Î4¤Ä¤Î¾ì¹ç¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·è¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢´´ÀþÆ»Ï©¤¬¸òº¹ÅÀÆâ¤Ç±¦¤Ë¥«¡¼¥Ö¤¹¤ëÀþ·Á¤Ç¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ö¤Ë±è¤Ã¤Æ¡ÊÆ»¤Ê¤ê¤Ë¡ËÁö¹Ô¤¹¤ë¡×¤È¤¡¢±¦Â¦¤ËÀÜÂ³¤¹¤ëÆ»Ï©¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð±¦ÀÞ¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Â¾Êý¡¢Æ»¤Ê¤ê¥«¡¼¥Ö¤ò¿Ê¤Þ¤º¤ËÀÜÂ³Æ»Ï©¤Ø¡ÖÄ¾¿Ê¡×¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Öº¸¡×¤Ø¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ ËÌ³¤Æ»Í¾»Ô·Ù»¡½ð¤¬2022Ç¯12·î8Æü¤ËÈ¯¹Ô¤·¤¿¡ÖÍ¾»Ô¸òÄÌNEWS¡×¤Ç¤Ï¡¢Í¾»Ô·Ù»¡½ð´ÉÆâ¤Ë¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÊÑÂ§¸òº¹ÅÀ¤¬Â¿¤¤¤È¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ñÆ»¤äÆ»Æ»¤¬¼ç¤È¤Ê¤ëÆ»Ï©¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÄ®Æ»¤¬ÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¼ç¤È¤Ê¤ëÆ»Ï©¤Ë±è¤Ã¤Æ¥«¡¼¥Ö¤òÁö¹Ô¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨±¦º¸ÀÞ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡µÕ¤ËÄ¾¿Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¼ç¤È¤Ê¤ëÆ»Ï©¤«¤éÄ®Æ»¤ËÆþ¤ëºÝ¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¸¶Â§¤Ï¥¦¥¤¥ó¥«¡¼ÉÔÍ×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¡¼¥Ö¤Ç¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¤ËÀÜÂ³¤¹¤ëÆ»Ï©¤¬¡Ö¤Ê¤±¤ì¤Ð½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤ì¤Ð½Ð¤¹¡×¤¬´ðËÜ¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â¦Æ»¤«¤éËÜÀþ¤Ø¹çÎ®¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡ÖÌÂ¤¤¤¬¤Á¡×
¡¡Â³¤¤¤Æ¼¡¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«¼Ö¤¬Â¦Æ»¤«¤éËÜÀþ¤Ø¼Ð¤á¤Ë¹çÎ®¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤ò¤É¤Á¤é¤Ë½Ð¤·¤ÆÎÉ¤¤¤«ÌÂ¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ü¹çÎ®¤¹¤ëËÜÀþ¤ØÂ¦Æ»¤«¤é¡Ö¼Ð¤á¹çÎ®¡×¤¹¤ë¾ì¹ç
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎËÜÀþ¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö±¦¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¡×¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò´Ö°ã¤¦¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¡¢ËÜÀþ¤Ø±¦¼Ð¤á¤ËÀÜÂ³¤¹¤ëÂ¦Æ»¤¬¡¢ÀÜÂ³Éô¤Ç¡Ö°ì»þÄä»ß¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
¡¡±¦Â¦¤ÎËÜÀþ¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÃú»ú¸òº¹ÅÀ¡×¤ÈÆ±¤¸¤È¤Ê¤ê¡¢¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤Ï¡Öº¸¡×¤¬Àµ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï±¦¤Ë¶Ê¤²¤Ä¤Ä¡¢¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤ÏµÕ¤Ëº¸Êý¸þ¤Ë½Ð¤¹³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤ò±¦¡¦º¸¤É¤Á¤é¤Ë½Ð¤¹¤Î¤«¤Ï¡¢¡Ö¹çÎ®¡×¤«¡Ö¸òº¹ÅÀ¡×¤¬Ê¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¦Æ»¤«¤éËÜÀþ¤Ø¹çÎ®¤¹¤ëÀÜÂ³ÉôÊ¬¤Ë¡¢ËÜÀþ¤Ë±è¤Ã¤ÆÇËÀþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö¹çÎ®¡×¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤ÈÆ±¤¸Êý¸þ¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢ËÜÀþ¤Ë±è¤¦ÇËÀþ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡ÊÂ¿¤¯¤Ï°ì»þÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡¢¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤ËÈ¿¤·¤Æ¡Öº¸¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¹âÂ®¤ÎËÜÀþ¹çÎ®¼êÁ°¤Ë¡Ö°ì»þÄä»ß¡×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¤ä¤äÆÃ¼ì¤ÊÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÅÔ»Ô¹âÂ®¤Î¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤«¤éËÜÀþ¤Ø¹çÎ®¤¹¤ëºÝ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¶¹¤¯Ã»¤¤¹çÎ®¥ì¡¼¥ó¤Î¼êÁ°¤Ë¡Ö°ì»þÄä»ß¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¤ÏÂ¾¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¹çÎ®¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ËÜÀþ¤Ë±è¤¦ÇËÀþ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ÎÀµ²ò¤Ï¡Ö±¦¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯ËÜÀþÎ®Æþ»þ¤ÎÂ®ÅÙÍÞÀ©¤Ê¤É¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢°ì»þÄä»ß¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÔ»ÔÉô¤ËÂ¿¤¤¶¹¤¤¶è´Ö¤Î¤¿¤á²ÃÂ®¼ÖÀþ¤¬Ã»¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤µ¤é¤ËËÜÀþ¤¬µÞ¤Ê¥«¡¼¥Ö¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¹çÎ®¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤Ï¡¢½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤â½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¸òº¹ÅÀ¤ò¶Ê¤¬¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤ò½Ð¤·»Ï¤á¤¿¤ê¤È¡¢»¨¤ÊÅÀÅô¤ò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â½ÅÂç¤Ê¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤Ç¡¢Âç¤¤Ê»ö¸Î¤òÍ¶È¯¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡±¦º¸ÀÞ¤Ç¤Ï¸òº¹ÅÀ¤Î30m¼êÁ°¤«¤é¡¢¹çÎ®¤Ï3ÉÃÁ°¤ÈË¡µ¬¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤Ï¡¢Â¾¤Î¥¯¥ë¥Þ¤äÊâ¹Ô¼Ô¤Ê¤É¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÉ½¼¨¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¸¶Â§¡×¤ò¤±¤Ã¤·¤ÆËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²þ¤á¤Æ¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£