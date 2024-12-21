J1¿·³ã¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥óËÙÊÆÍªÅÍ¤È·ÀÌó¹¹¿·¡ª 2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºßÀÒ9Ç¯ÌÜ¡Ö´î¤Ó¤è¤ê¶¯¤¤´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤¬21Æü¡¢DFËÙÊÆÍªÅÍ(30)¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÙÊÆ¤Ï2017Ç¯¤Ë¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ(Åö»þ)¤«¤é¿·³ã¤Ø²ÃÆþ¡£Æ±Ç¯¤ÎJ1¤Ç24»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÍâÇ¯¤«¤é¤ÏJ2¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤ÎJ1Éüµ¢¤Þ¤Ç»Ä¤ê¡¢º£µ¨¤Ç¿·³ã¤â8Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»¤Ç¤Ï¡¢J1¤Ç64»î¹ç¡¢J2¤Ç220»î¹ç¡¢J3¤Ç18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¿·³ã9Ç¯ÌÜ¤Î2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿·ÀÌó¹¹¿·¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2025Ç¯¤â¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢J1¤Ç¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ë¤¿¤á¡¢À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£¤Ï´î¤Ó¤è¤ê¶¯¤¤´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¡¢·Ð¸³¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¡¢1Ç¯´ÖÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¥¢¥ë¥Ó¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¿·³ã°ì´Ý¤Ç¶¦¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×
ËÙÊÆ¤Ï2017Ç¯¤Ë¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ(Åö»þ)¤«¤é¿·³ã¤Ø²ÃÆþ¡£Æ±Ç¯¤ÎJ1¤Ç24»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÍâÇ¯¤«¤é¤ÏJ2¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤ÎJ1Éüµ¢¤Þ¤Ç»Ä¤ê¡¢º£µ¨¤Ç¿·³ã¤â8Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»¤Ç¤Ï¡¢J1¤Ç64»î¹ç¡¢J2¤Ç220»î¹ç¡¢J3¤Ç18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¿·³ã9Ç¯ÌÜ¤Î2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿·ÀÌó¹¹¿·¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¡¢·Ð¸³¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¡¢1Ç¯´ÖÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¥¢¥ë¥Ó¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¿·³ã°ì´Ý¤Ç¶¦¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×