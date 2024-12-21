¡ÈÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÉÂô¸ý°¦²Ú¡Ö¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤Ç¹æµã¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿¡×¼«Ãø²ñ¸«¤ÇÀÖÍç¡¹ÅÇÏª
¡ÈÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÉÂô¸ý°¦²Ú¡Ê21¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÂô¸ý°¦²Ú¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡¡Âô¸ýÀ¸³è¡×µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£ÀÊ¾å¤Ç¡Ö¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤Ç¹æµã¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿¡×¤È¼«Ãø¤Ø¤Î»×¤¤¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂô¸ý°¦²Ú¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡¡Âô¸ýÀ¸³è¡×¤Ï¡¢·î´©¥Æ¥ì¥Ó¾ðÊó»ï¡ÖB¡¥L¡¥T¡×¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡ËÊÔ½¸Éô¤¬Ìó2Ç¯Á°¡¢Âô¸ý¤Ë¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿¤Î·ÇºÜ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¡×¤Î¾ò·ï¤ÇÏ¢ºÜ¤òÂÇ¿Ç¤·¡¢¼õ¤±¤¿Âô¸ý¤¬Ëè·î¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤òÊ¸»ú¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£10·îÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï12·î¹æ¤ÇÁ´25²ó¤Î¼¹É®¤ò½ª¤¨¤Æº£²ó¡¢½ñÀÒ²½¡£¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥¨¥Ã¥»¡¼¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë6Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Âô¸ý¤Ï¡Ö2Ç¯´Ö¤Ç25²ó¤â½ñ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¡£ÀµÄ¾¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢²¿¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò25²ó¤âÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£2Ç¯´Ö¤ÎÊÑ²½¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤ËËÜ¤òÆÉ¤àµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼¤ËÀ¸¤«¤»¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ÊÑ¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Á½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¡£ºî²È¤µ¤ó¤Î¤É¤³¤¬¹¥¤¤«¡¢ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
½ñ¤¤¤¿25ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤Ë¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´°àú¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤«¡¢ºîÉÊÀ¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤«¡Ä¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤ÀÀµ²ò¤¬¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µ»½Ñ¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¤à¤²¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿°¦¡¢¤Û¤ä¤Û¤ä¤ÎÃæ¤Ç¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤Ç¹æµã¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿¡£¥¨¥Ã¥»¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢TOKYO MX¤Ç½é¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥µ¥Ð¥¨¤È¥ä¥Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ë¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ìö¿Ê¤Î1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Á´Éô¡¢¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£½÷Í¥¶È¡¢Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³¤È¡¢¹¥¤¤Ê¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»Å»ö¤â¤Ç¤¤¿¡£º£¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤ÈÅú¤¨¤¬½Ð¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿1Ç¯¡£1¸Ä¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÍßÄ¥¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤Ë¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î´é¡¢Ì¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤ë»þ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Öº£¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°¼Ö³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÌÈµö¤ò¼è¤ë¡£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¾¡¢¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¤¥É¤Î²¼¡¢¤â¤Ã¤È¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤Ê¤É¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£