¡ÚÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡ß¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Û¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Ó¥¸¥å¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡£¤ªÅò¤ò¤½¤½¤°¤ÈËâË¡¤ß¤¿¤¤¤Ê»Å³Ý¤±¤¬
¥°¥ì¡¼¥×¥¹¥È¡¼¥ó¤Ï¡¢2024Ç¯12·î24Æü10»þ¤«¤é¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡¿¥·¥ç¥³¥é¥µ¥ó¥É¡Ö¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´Ì¡Ê28ËçÆþ¡Ë´¶²¹¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡Ù¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò³«»Ï¡¢12·î26Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´Ì¤Ë¤âÃíÌÜ
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥³¥é¥Ü¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖDisney SWEETS COLLECTION by Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤ªÅò¤òÃí¤°¤È³¨ÊÁ¤¬¸½¤ì¤ë¡Ö´¶²¹¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡×¤¬12·î26Æü¤«¤é¿·È¯Çä¡£
¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢12·î24Æü10»þ¤«¤é¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Èþ½÷¤ÈÌî½Ã/¥·¥ç¥³¥é¥µ¥ó¥É¡Ö¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡×
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´Ì¡Ê28ËçÆþ¡Ë¤Ï¡¢3672±ß¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´Ì¡Ê28ËçÆþ¡Ë´¶²¹¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢6050±ß¡£
´¶²¹¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡ÊÃ±ÉÊ¡Ë¤Ï¡¢2420±ß¡£
¤¤¤º¤ì¤âÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¿·È¯Çä¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È´¶²¹¼°¡£
¤ªÅò¤òÃí¤°¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤¬²ò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë³¨ÊÁ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤ä¡ÖËâË¡¤Îé¬é¯¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¼«Ê¬ÍÑ¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤´Ë«Èþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¥Ù¥ë¡×¤È¡Ö²¦»Ò¡×¤Î¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
´Å¤¯¤È¤í¤±¤ë¥·¥ç¥³¥é¥µ¥ó¥É¡ØÈþ½÷¤ÈÌî½Ã/¥·¥ç¥³¥é¥µ¥ó¥É¡Ö¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡×¡Ù¡£
·Ú¤ä¤«¤Ë¾Æ¤¤¢¤²¤¿¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¥¯¥Ã¥¡¼¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ë¥ß¥¨¡¼¥ë¡×¡Ö¥³¥°¥¹¥ï¡¼¥¹¡×¡ÖËâË¡¤Îé¬é¯¡×¡Ö¥Ý¥Ã¥ÈÉ×¿Í¡×¤Ë¡Ö¥Á¥Ã¥×¡×¤Î5¼ïÎà¡£
¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤Ï¡¢³«¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î¥ß¥ë¥¡¼´¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºî¤ê¤¢¤²¤¿¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¥ß¥ë¥¯¥·¥§¥¤¥¯Ì£¤Î¥·¥ç¥³¥é¤ò¤Ï¤ß¤À¤¹¤Û¤ÉÂç¤¤¯¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ú¤ó¤ÀÅÓÃ¼¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÍ¥¤·¤¤¥ß¥ë¥¡¼´¶¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ä°¦¤µ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´Ì¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡Ö¥Ù¥ë¡×¤È¡ÖÌî½Ã¡×¤ÎÉñÆ§²ñ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ì¤Ï¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹É÷¤Î¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡ÚÈÎÇä¾ðÊó¡Û
¡¦Disney SWEETS COLLECTION by Åìµþ¤Ð¤ÊÆà JRÅìµþ±ØÅ¹
¼è°·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Èþ½÷¤ÈÌî½Ã¡¿¥·¥ç¥³¥é¥µ¥ó¥É¡Ö¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´Ì¡Ê28ËçÆþ¡Ë¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´Ì¡Ê28ËçÆþ¡Ë´¶²¹¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡¦´¶²¹¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡ÊÃ±ÉÊ¡Ë¡£
¡¦Åìµþ¤Ð¤ÊÆàs¡Ê¥È¡¼¥¥ç¡¼¥Ð¥Ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¡ÊJRÅìµþ±Ø È¬½Å½§ÃÏ²¼Ãæ±û¸ý²þ»¥³°¡Ë
¼è°·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Èþ½÷¤ÈÌî½Ã¡¿¥·¥ç¥³¥é¥µ¥ó¥É¡Ö¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´Ì¡Ê28ËçÆþ¡Ë¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´Ì¡Ê28ËçÆþ¡Ë´¶²¹¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡£
¡¦±©ÅÄ¶õ¹Á Âè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë Åìµþ¿©ÉÐ´Û E¥²¡¼¥ÈÁ°¡Ê¥²¡¼¥È³°¡Ë
¼è°·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Èþ½÷¤ÈÌî½Ã¡¿¥·¥ç¥³¥é¥µ¥ó¥É¡Ö¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´Ì¡Ê28ËçÆþ¡Ë¡£
¡ÚÄÌÈÎ¾ðÊó¡Û
¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ñ¥¯¤È¥â¥°¡×
¡¦¥Ñ¥¯¤È¥â¥°¥¹¥¤¡¼¥Ä¥·¥ç¥Ã¥× ³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹
¼è°·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Èþ½÷¤ÈÌî½Ã¡¿¥·¥ç¥³¥é¥µ¥ó¥É¡Ö¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´Ì¡Ê28ËçÆþ¡Ë¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´Ì¡Ê28ËçÆþ¡Ë´¶²¹¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡£
¤Ê¤ª¡¢¼õÃí´ü´ÖÃæ¤Ç¤â¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊC¡ËDisney
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô