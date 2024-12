【全話無料公開】12月21日まで

小学館は、高橋しん氏によるマンガ「最終兵器彼女」の全話無料公開をビッコミにて実施している。期間は本日12月21日まで。

本作は”トラウマ”とも表現されるほど衝撃的な展開で、2000年の連載開始以来長く語り継がれてきた高橋しん氏の代表作。主人公はぎこちなくも清純な交際をしている高校生・シュウジとちせだが、実はちせは自衛隊によって改造された、飛行と破壊の能力を持つ”最終兵器”。シュウジはそんなちせを受け入れつつも、彼女を見守ることしかできない……そんな2人の未来が描かれる。

ぎこちなくも清純な交際をしている高校生、シュウジとちせ。札幌が突然の空爆に襲われたある日、シュウジは思いも寄らない姿に変身していたちせに出会った。背中から羽が生え、空をマッハ2の速度で飛び、とてつもなく破壊能力を持つ、自衛隊によって改造された“最終兵器”。それがちせだった。地球のあちこちで紛争が起こるたびに呼び出され現場へ向っていくちせと、彼女を見守ることしかできないシュウジ。ふたりの未来はいったい…!?

