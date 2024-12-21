ºë¶Ì¤ÎÌ¾Êª¤¦¤É¤óÅÐ¾ì¡£¡ÖÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡×Âè76ÏÃ¡ÖÉðÂ¢Ìî¤¦¤É¤ó¤ÎÎ®µ·¡×¸ø³«¡ª¡ÚÌµÎÁ¡Û
¡ÚÂè76ÏÃ¡Û
12·î21Æü ÌµÎÁ¸ø³«
12·î21Æü ÌµÎÁ¸ø³«
¡¡¤Þ¤ó¤¬¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó.com¤Ë¤Æ¡¢ÄÍ¸¶ÍÎ°ì»á¡ÊÌ¡²è¡Ë¤È±±°æµ·¿Í»á¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶ºî¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡ÖÌî¸¶¤Ò¤í¤· Ãë¥á¥·¤ÎÎ®µ·¡×Âè76ÏÃ¡ÖÉðÂ¢Ìî¤¦¤É¤ó¤ÎÎ®µ·¡×¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤¬12·î21Æü¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè76ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤É¤óÃÌµÁ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ëÀî¸ý¤ÈÁð²Ã¤Ë¡ÖÉðÂ¢Ìî¤¦¤É¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Ò¤í¤·¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª12·î21Æü¸½ºß¡¢¤Þ¤ó¤¬¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó.com¤Ç¤ÏÂè109ÏÃ¡ÖÂðÇÛÊÛÅö¤ÎÎ®µ·¡×¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÌµÎÁ¸ø³«¡Û
Âè76ÏÃ¡ÖÉðÂ¢Ìî¤¦¤É¤ó¤ÎÎ®µ·¡×¡×¤Î¥Úー¥¸¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
Âè109ÏÃ¡ÖÂðÇÛÊÛÅö¤ÎÎ®µ·¡×¤Î¥Úー¥¸
(C)±±°æµ·¿Í¡¿ÁÐÍÕ¼Ò