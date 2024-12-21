µ¨Àá´¶¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÈ¤ÃÖ¤¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¿©»ö¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ï
¥Þ¥Ê¡¼¹Ö»Õ¤ÎÆÍ¤»É¤µ¤ë»ëÀþ¡ªËÌ²¤½÷»Ò¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¤ª¤·¤Ü¤ê¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¡¿ËÌ²¤½÷»Ò¥ª¡¼¥µÆüËÜ¤ò³Ø¤Ö¡Ê1¡Ë
ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÈÌ¡²è¤Ë´¶Æ°¤·¡¢ËÌ²¤¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¡²è²È¥ª¡¼¥µ¡¦¥¤¥§¡¼¥¯¥¹¥È¥í¥à¤µ¤ó¡£»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤¬¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ä½¬´·¤â¡¢¥ª¡¼¥µ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Î¿©»ö¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¡Ä¡£¥ª¡¼¥µ¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÀìÌç¤ÎÀèÀ¸¤ËºîË¡¤äÀ®¤êÎ©¤Á¤ò³Ø¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃÎ¸«¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥ª¡¼¥µ¡¦¥¤¥§¡¼¥¯¥¹¥È¥í¥àÃø¡¢´Æ½¤¡á¾®ÁÒ Êþ»Ò¡¢¶âÅÄ°ì ½¨Êæ¡¢¿ù»³ ÈþÆà»Ò¡¢´ä²¼ Àë»Ò¤Î½ñÀÒ¡ØËÌ²¤½÷»Ò¥ª¡¼¥µÆüËÜ¤ò³Ø¤Ö¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥¶¥ê¥¬¥Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ÄËÌ²¤¤Ç²Æ¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥¶¥ê¥¬¥ËÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È
Ãø¡á¥ª¡¼¥µ¡¦¥¤¥§¡¼¥¯¥¹¥È¥í¥à¡¢´Æ½¤¡á¾®ÁÒ Êþ»Ò¡¢¶âÅÄ°ì ½¨Êæ¡¢¿ù»³ ÈþÆà»Ò¡¢´ä²¼ Àë»Ò¡¿¡ØËÌ²¤½÷»Ò¥ª¡¼¥µÆüËÜ¤ò³Ø¤Ö¡Ù