À¶¿å¥¢¥¥é¡¢ºÊ¤Î¶á±Æ¤òÅº¤¨É×ÉØÎ¹¹Ô¤òÊó¹ð¡ÖºÊ¤È´Ú¹ñ¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¶¿å¥¢¥¥é¡Ê70¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºÊ¤È´Ú¹ñ¡×¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ºÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÊ¤È´Ú¹ñ¡×¤Ø¡ª¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°À¶¿å¥¢¥¥é¤ÎºÊ
¡¡É×ÉØ¤ÇÎ¹¹Ô¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Öº£Ìë¤ÏÃæ²Ú¡×¤ò¿©¤Ù¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡É×ÉØÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÊ¤È´Ú¹ñ¡×¤Ø¡ª¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°À¶¿å¥¢¥¥é¤ÎºÊ
¡¡É×ÉØ¤ÇÎ¹¹Ô¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Öº£Ìë¤ÏÃæ²Ú¡×¤ò¿©¤Ù¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡É×ÉØÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£