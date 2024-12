12月20日に韓国で行われた音楽祭『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』にて、ENHYPENがセクシーなパフォーマンスで魅了した。

イントロではくるぶしまで届くほどの長いロングコートを羽織り、サングラスを掛けて、ファッションショーのランウェイを歩くように登場した7人。大歓声に包まれる中、ヒスンをセンターに据えた激しいシンクロダンスに続いて、7人はまず新曲「No Doubt」をパフォーマンスしていく。ポケットに手を入れて背中を見せ、腰を動かすセクシーな振付で大人の魅力を放った。

ジェイクがワイングラスを口に近づけてから、情熱的なダンスパートへ突入。花火が噴き上がる中、息の合ったシンクロダンスで魅了する。続く「Brought The Heat Back」では軽快なステップを踏み、「Daydream」では観客から大きな掛け声が起こる。7人はは全身をダイナミックに動かして躍動。覇気を漂わせながらも、ウィスパーボイスをセクシーに操って、流れるようなしなやかなパフォーマンスで魅了した。

11月末にデビューから4周年を迎え、すっかり大人の魅力を醸し出しているENHYPEN。視聴者からは「待ってビジュアルすごい」「カッコ良すぎるやろ」「みんな大人になった」「全員ビジュいい」「イケメン集団すぎる」「選曲神すぎる」「ダンスのレベルやばい」「全然休んでない」「かっこよすぎて声でた」「ビジュ天才」「ダンスぶちかましすぎ」「と多数の感想が寄せられた。

『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』は、韓国の公共放送・KBSの人気番組『ミュージックバンク』で1位を獲得した話題のアーティストを中心に、豪華アーティストが集結しパフォーマンスを行う年末恒例の超大型音楽祭。今年は音楽を通じて無限に繋がるという「INFINITY」がコンセプト。12月14日、15日には日本公演が福岡・みずほPayPayドームで開催された。

