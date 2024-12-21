¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡×¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¾Ð´é ¶¹»³»Ô¾®Ãæ³Ø¹»¤Îµë¿©¤ËÌµ½þÄó¶¡ ¿©ºà¹âÆ¤ÇÃÏ°è»Ù±ç¤Ë¤â
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡×¤¬¡¢ºë¶Ì¸©¶¹»³»ÔÆâ¤Î¸øÎ©¾®Ãæ³Ø¹»23¹»¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¼Ò¤È¤·¤Æ½é¤Î»î¤ß¡£12·î19¡Á20Æü¤Î2Æü´Ö¤ÇÌó1Ëü500¸Ä¤òÌµ½þÄó¶¡¡£20Æü¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¶¹»³»ÔÎ©Æþ´ÖÀî¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê°ËÆ£½¨°ì¹»Ä¹¡Ë¡£µë¿©¤Î»þ´Ö¡¢¶µ¼¼¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡×¤ò¿©¤Ù¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤È´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¶¹»³»Ô¤È¤Ï1973Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È1¹æÅ¹¡ÊÀ¾Í§¤Ç¾®·¿Å¹¤Î¼Â¸³Âè°ì¹æÅ¹¡Ë¤¬³«Å¹¤·¤¿±ï¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áð´Ö¹À¾¼¼¹¹ÔÌò°÷ÃÏ°èÂåÉ½¡Ê¼óÅÔ·÷¡Ë¤Ï¡Ö23Ç¯¤Ë¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡Ù¤¬Îß·×ÈÎÇä¿ô20²±¿©¤òÆÍÇË¤·¤¿µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬ÃíÎÏ¤¹¤ëÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë·Á¤ÇÈ¯ÁÛ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤òÄ¹¤¯¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¶¹»³»Ô¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¶¹»³»Ô¤Î»ÔÀ©»Ü¹Ô70¼þÇ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤â¹çÃ×¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ïµë¿©¤Î¸¥Î©É½¤¬ÇÛ¤é¤ì¤¿·î½é¤«¤é¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡×¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÆü¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅöÆü¤Ï¡Ö¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÇËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£°ìÄÌ¤ê¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢Ç¼ÉÊ¿ô¤Î´Ø·¸¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢15¿Í¤Ë¤è¤ë¤¸¤ã¤ó¤±¤óÁèÃ¥Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥¯¥é¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Æ±¼Ò¾¦ÉÊËÜÉô¤ÎÌÚ²¼µªÇ·ËÜÉôÄ¹Êäº´¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÁÛÁü°Ê¾å¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´ò¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡Ù¤ÏÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡×¡£
ÅöÆü¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÅâÍÈ¤²¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡×¤¬Âç¤Ö¤ê¤Ê¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÅßÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ý¥È¥Õ¡¢»é¼Á¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍÞ¤¨¤¿¥Ñ¥ó¡¢¥ß¥«¥ó¡¢µíÆý¤ò¤¢¤ï¤»¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤¿¡£
°ìÊý¡¢¶áÇ¯¤Î¿©ºàÈñ¹âÆ¤Ç»Ô¤ä³Ø¹»Â¦¤Ï¸¥Î©ºî¤ê¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾®Ã«Ìî¹ä¶¹»³»ÔÄ¹¤Ï¡Ö´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÎÊý¤¬ÂçÊÑ¤´¶ìÏ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡Ù¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤µë¿©¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£²¿¤è¤ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÊªÀ¨¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤ë¡£
Áð´Ö¼¹¹ÔÌò°÷¤Ï¡ÖÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì´ë¶È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤Ø¤Î¾¦ÉÊÄó¶¡¤âÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡£µë¿©»ö¶È¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡×¤È¤·¤¿¡£