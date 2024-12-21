ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤ÎÀî¹ç½Ó°ì²ñÄ¹¤¬¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¿·»ö¶È³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×È¯É½
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤ÎÀî¹ç½Ó°ì²ñÄ¹¤¬£²£±Æü¡¢¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¿·»ö¶È³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¶¦Æ±°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ëÂçÆ±À¸Ì¿£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¤ÎÂç²ÏÀµÌÀ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë£Á£ó£õ£å¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¤Çµ¼Ô²ñ¸«¡£¡Ö£Ê£Ö£Á¡ÊÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¡Ë¤È£Ó£Ö£Ì¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¡Ë¡¿£Ê£Ö£Ì¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡Ë¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢»ö¶È³«È¯¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê»Ô¾ìÀïÎ¬¡Ë¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤«¤é¡¢»ö¶Èµ¬ÌÏ³ÈÂç¡¦¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¡¦ÉáµÚÂ¥¿Ê¤ËÅØ¤á¡¢¡ÊÆüËÜ¤¬¡ËÀ¤³¦¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÌÜÅª¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö⑴¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡×¡Ö⑵£É£Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀïÎ¬¡×¡Ö⑶°éÀ®¡¦¶¯²½¡¦ÉáµÚ³èÆ°¡×¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£±ÇÁü³èÍÑ»ö¶È¤Î¿·µ¬³èÍÑ¤ä¡¢£É£ÄÍ¸ú³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¿·µ¬»ö¶ÈÏ¢·È¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡Ë¡¢¼Ò²ñ¿Í¥ê¡¼¥°¡Ê£¶¿ÍÀ©¡¦£¹¿ÍÀ©¡Ë¿¶¶½ºö¤Î¶¦Æ±Î©°Æ¡¦¼Â»Ü¡¢ÉáµÚ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¶¦Æ±Å¸³«¡ÊÁ´À¤Âå¥Ð¥ì¡¼¶µ¼¼¡¦ÅÔÆ»ÉÜ¸©¶¨²ñÏ¢·È¡¦¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¿¶¶½¡Ë¤Ê¤É¤Ø¤ÎÃå¼ê¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡££Ó£Ö¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤¯¡¢¡Ê¥ê¡¼¥°¤È¡ËÏ¢·È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀî¹ç²ñÄ¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼¡´ü´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£