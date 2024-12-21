¤¤¤Ö¤·¶ä¡¦æÆÁª¼ê¡Ö6Àá¤ÎSS·§ËÜÀï¤Ë0-40¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤â¼«Ê¬¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥×¥ì¥¤¥ª¥ÕÄ¾Á°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡ÖFUKUSHIMA IBUSHIGIN¡×¤Î4¿Í(±¦¤«¤é¥ä¥Ê¥¤Áª¼ê¡¢æÆÁª¼ê¡¢¥µ¥µ¥âÁª¼ê¡¢cosaÁª¼ê)
¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼6¡Ù¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Á¡¼¥àÀ©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ê¡¼¥°: Pro-JP 2024¡×(°Ê²¼¡¢SFL)¡£2024Ç¯12·î21Æü¡¢22Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤¬³«ºÅÍ½Äê¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¥×¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°S¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡ÖFUKUSHIMA IBUSHIGIN¡×(°Ê²¼¡¢¤¤¤Ö¤·¶ä)¤ÎæÆÁª¼ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¤ò¼Â»Ü¡£
ËÜÆü(12·î21Æü)¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¥ê¡¼¥°S¡¦3°Ì¡ÖSaishunkan Sol ·§ËÜ¡×(°Ê²¼¡¢SS·§ËÜ)Àï¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£SS·§ËÜ¤Î¡È¥Á¡¼¥àÎÏ¤Î¶¯¤µ¡É¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À
¡½¡½¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚæÆ¡Û¤¤¤Ö¤·¶ä¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°»²Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö½é½Ð¾ì¤Ç½éÍ¥¾¡¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ï¤½¤ÎÄÌ²áÅÀ¤È¤·¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¤¤Ö¤·¶ä¤Î¶¯¤ß¤äÆÃÄ§¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚæÆ¡Û¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÎÇ¯Îð¤¬¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾å²¼´Ø·¸¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë°Õ¸«¤ò¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎSS·§ËÜ¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚæÆ¡Û¤É¤Ê¤¿¤â¶¯¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î°ì¿Í¤òµó¤²¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°Õ¸«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¡¢SS·§ËÜ¤ÈÀï¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÎÏ¤Î¶¯¤µ¡×¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤Î»È¤¤Êý¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬·ëÂ«¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ò¤Û¤«¤Î3¿Í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£SFL¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀï¤¤Êý¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤òº£²ó½é¤á¤Æ´Ñ¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÆÃÄ§¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡©
¡ÚæÆ¡Û¤Ò¤È¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¡ÖÀ©°µ¤¹¤ëÀï¤¤Êý¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤ÎÂç²ñ¤ÇJP¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤ó¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¼«¿®¤Î¤¢¤ë¡ÈÂÐ±þÎÏ¡É¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¡Ö²¿¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤âÂÐ±þ¤µ¤ì¤ë¡£²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚæÆ¡ÛÂè1Àá¤ÈÂè6Àá¡¢¤Ä¤Þ¤êÁ°È¾Àá¤È¸åÈ¾Àá¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ½é¤Î»î¹ç¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤ÇSS·§ËÜ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢SS·§ËÜ¤Î¡Ö¥Á¡¼¥àÎÏ¤Î¶¯¤µ¡×¤ò¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÂç¤¤¯¤Æ¡£¤½¤ÎÀá°Ê¹ß¤ÎÀï¤¤Êý¡¢ÀïÎ¬¤ÎÎ©¤ÆÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤¹¤´¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇSS·§ËÜ¤ÈÅö¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¹¬±¿¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½µÛ¼ý¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¡©
¡ÚæÆ¡Û¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥µ¥µ¥âÁª¼ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºÝ¡¢SS·§ËÜ¤Ë6Àá¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤³¤¬¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚæÆ¡Û¤¤¤Ö¤·¶ä¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤¤¹ç¤¨¤ëÃç¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¤³¤½¡Ö±óÎ¸¤¹¤ë¡×ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£6Àá¤ÇSS·§ËÜ¤Ë0¡Ý40¤ÇÇÔ¤ì¡¢¤â¤¦¸å¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎËÜ²»¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¢¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤¿¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½æÆÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â6Àá¤ÎSS·§ËÜÀï¤¬¡ÖÀáÌÜ¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎS£Ó·§ËÜ¤È¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤ÇÅö¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â°ø±ï¤á¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤â¤½¤ÎÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î»ÈÍÑ¥¥ã¥é¤ò»È¤Ã¤ÆÎ©¤Á²ó¤ê¤ò³Ø½¬
¡½¡½¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤ä½àÈ÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚæÆ¡Û¹¬¤«ÉÔ¹¬¤«¡¢º£²ó¤Ï¡ÖCAPCOM Pro Tour 2024 ¥ï¡¼¥ë¥É¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¡×¤Î³«ºÅ¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢SFL¤ÎÎý½¬¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»î¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·¤·¤¤Îý½¬ÊýË¡¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡ÚæÆ¡ÛËÍ¤Ï¤â¤È¤â¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áª¤Ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¥¥ã¥é¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»È¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬¶¯¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î»ÈÍÑ¥¥ã¥é¤ò»È¤¤¡¢¤È¤³¤È¤óÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¤ÎÊÊ¤äÆÀ°Õ¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤òÍý²ò¤¹¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤ÇÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö²¿¤ò¤µ¤ì¤¿¤é·ù¤«¡©¡×¤ä¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦Î©¤Á²ó¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡©¡×¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤Ç³è¤«¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½»î¹çÁ°¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ä¥¸¥ó¥¯¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚæÆ¡Û¿©»ö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¿ôÆüÁ°¤«¤éÌý¤â¤Î¤Ê¤É¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢Ãº¿å²½Êª¥á¥¤¥ó¤Î¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç²ñÅöÆü¤Þ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃß¤¨¤Æ¡¢»î¹ç¤Ç°ìµ¤¤Ë½Ð¤·¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îcosa¤¬¥¢¥¹¥ê¡¼¥È½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥²¡¼¥à¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤Æ¤¤¤Æ¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥×¥í¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ä¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚæÆ¡ÛSFL°Ê³°¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖCAPCOM CUP¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Á¤é¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÏSFL½é»²Àï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»î¹ç¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê³¤³°¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï³¤³°±óÀ¬¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢¸Ä¿ÍÇÛ¿®¤âÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚæÆ¡Û2025Ç¯¤Ï¤µ¤é¤ËÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡á¥½¥à¥¿¥àÅÄ°æ