¡ÖÅ°Ìë¡×¤Ç½é±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¡¢30ºÐ½÷Í¥¤Î¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡¢²Ö¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖËÜÌ¾¤À¤Ã¤¿»ö¤Ë¶Ã¤¤Ç¤¹¡×
¡¡30ºÐ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿½÷Í¥¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ËÌÈµö¾Ú¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö30ºÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÒ»³¼ÓÀã(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¡£14Æü¤Ë30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÊÒ»³¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê»Ñ¤Ç¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤¿ÌÈµö¾Ú¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!! °ÂÁ´±¿Å¾´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹(ง •̀_•́)ง¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÅ°Ìë¤ÇËÜÌÈ¤Î³Ø²Ê»î¸³¼õ¤±¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Ê¤ó¤«¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Î¤Þ¤Þ¡¢¼Ì¿¿¤â¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿»£¤ë¤ó¤À¤Í¡¡¤¤¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÈµö¼èÆÀ¤ÎÎ¢ÏÃ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈù¾Ð¤ß¶ñ¹ç¤Þ¤Ç¤µ¤æ¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¼Ì¿¿¤¬´°àú¡×¡ÖÌÜ»Ø¤»¥´¡¼¥ë¥ÉÌÈµö¡×¡ÖËÜÌ¾¤À¤Ã¤¿»ö¤Ë¶Ã¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¼¤Ò¤¼¤Ò°ÂÁ´±¿Å¾¤Ç¡¢·§ËÜ¤ò²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢´Ö°ã¤¨¤ÆÂçÊ¬¤ËÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ê¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡¢²Ö¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÒ»³¤Ï21ºÐ»þ¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë·àÃÄ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼ç¤ËÉñÂæÌò¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2021Ç¯¤Î¥ß¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï·§ËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£