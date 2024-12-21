Åìµþ£Ö¡¢¼ç¾£Í£Æ¿¹ÅÄ¹¸¼ù¤È£Í£Æ°ð¸«Å¯¹Ô¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¡ÄÂ¿¤¯¤Î¼çÎÏ»ÄÎ±¤ÇÍèµ¨¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡Åìµþ£Ö¤Ï£²£±Æü¡¢¼ç¾£Í£Æ¿¹ÅÄ¹¸¼ù¡¢£Í£Æ°ð¸«Å¯¹Ô¤È·ÀÌó¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é¥ô¥§¥ë¥Ç¥£°ì¶Ú¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¿¹ÅÄ¤Ï¡¢º£µ¨¤¬½é¤Î£Ê£±Ä©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£³£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£±ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Âî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ñ¥¹¤ä¥É¥ê¥Ö¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤Î¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¸«¤»Â³¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Ê£±¤Ç£¶°Ì¤ÈÂçÌö¿Ê¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡°ð¸«¤Ï½é¤Î£Ê£±¤Ç£²£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡££²£³Ç¯¤Ï¼çÎÏ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¤Ï¸åÈ¾Àï°Ê¹ß¡¢ÀèÈ¯¤Ç¤Îµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï¸÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢Íèµ¨¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¤«¤«¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤ËºÇ½ªÀï¤ÎµþÅÔÀï¡Ê£°¢¤£°¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¤¿£±£±¿ÍÃæ¡¢£Ç£Ë¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¢£Ä£ÆÃ«¸ý¡¢²§Ä¹¡¢µÜ¸¶¡¢¹ËÅç¡¢£Í£Æ¿¹ÅÄ¡¢ºØÆ£¤Î£·¿Í¤Î»ÄÎ±¤¬·èÄê¤·¡¢¼çÎÏ¤òÃ´¤Ã¤¿£Ä£ÆÀéÅÄ¤ä¡¢£Í£Æ¾¾¶¶¡¢¿©Ìî¡¢£Æ£×»³ÅÄ¹ä¤é¼ã¼ê¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤âÈ¯É½¡££Í£Æ¸«ÌÚ¤ÏÊ¡²¬¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤À¤Ã¤¿»³¸«¤Ï£ÇÂçºå¤«¤é¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬·èÄêÅª¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë£Æ£×ÌÚÂ¼¡¢£Æ£×À÷Ìî¡¢£Ä£ÆÎÓ¤â´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÍèµ¨¤âÀï¤¤¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£