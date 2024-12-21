Â®¿å¤â¤³¤ß¤Á¡Ö¸áÁ°Ãæ¤«¤é¥¤¥¤ÃË¤ò¡Ä¡×Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¸¥ç¡¼¥¯¤ÇÆÊÌÚ¤½¤ÐÅ¹¤Î½÷ÀµÒ¥Ï¡¼¥ÈÏÉ¤Å¤«¤ß
ÇÐÍ¥Â®¿å¤â¤³¤ß¤Á¡Ê40¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÄ«¤À¡ª¡¡À¸¤Ç¤¹¡¡Î¹¥µ¥é¥À¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£12·î¾å½Ü¤ËÆÊÌÚ¸©¤òÎ¹¤·¤¿¥ê¥Ý¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢VTR¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÌ»ÔÌ±¤Î¤¤¤ë°û¿©Å¹¤Ç¶öÁ³µï¹ç¤ï¤»¤¿½÷À¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤Æ¤µ¤ï¤ä¤«¤ËÀÜ¤·¤¿¡£
¼¯¾Â»Ô¤Î¿Íµ¤¤Î¤½¤ÐÅ¹¤ËÆþÅ¹¤·¤¿ºÝ¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬Â®¿å¤ò»ëÇ§¤·¤Æ»×¤ï¤º¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Á¡×¤ÈÀ¼¤Ë½Ð¤¹¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð¤Ã¤Æ²ñ¼á¤·¤Æ¡¢À¼¤Î¼ç¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ìÎé¤·¤Æ¡Ö¸áÁ°Ãæ¤«¤é¥¤¥¤ÃË¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÂ¾¤Î½÷ÀµÒ¤«¤é¤â³åºÓ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£