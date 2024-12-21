¡ÚÃæÀ¾ÊÝ»Ö¡Û¡¡Ì¾¶Ê¡ØºÇ¸å¤Î±«¡Ù¤òÇ®¾§¡¡¡Ö¡ÈÎò»Ë¡É¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿¶Ê¡×¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï½Å¤¿¤¤¡×
²Î¼ê¤ÎÃæÀ¾ÊÝ»Ö¤µ¤ó¤¬¡¢60ºÐÁ°¸å¤ÎÂç¿ÍÁØ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯2022Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖbjbCOLLECTION2024¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ß¥Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÃæÀ¾ÊÝ»Ö¡Û¡¡Ì¾¶Ê¡ØºÇ¸å¤Î±«¡Ù¤òÇ®¾§¡¡¡Ö¡ÈÎò»Ë¡É¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿¶Ê¡×¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï½Å¤¿¤¤¡×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡Öbjb¡×¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ë¡Úb¡Û´ü¤ò·Ð¸³¤·¤¿³§ÍÍ¤â¡È¤¸¤¤¤¸¡Új¡Û¡¦¤Ð¤¢¤Ð¡Úb¡Û¡É¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£
¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Ð¥Ö¥ë»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿bjbÀ¤Âå¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ±À¤Âå¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢¼«¤é¤ÎÈþ¡¦·ò¹¯¡¦»Å»ö¡¦¼ñÌ£¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¤êÈäÏª¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÈÂç¿Í¤ÎÊ¸²½º×¡É¤Ç¤¹¡£
ÃæÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢32Ç¯Á°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¼«¿ÈºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØºÇ¸å¤Î±«¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Øwe are¡Ù¡¢¡ØÀ±¶õ¡Ù¡¢¡ØTHE CHRISTMAS SONG¡Ù¡¢¡ØLAST CALL¡Ù¤Î5¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡ÈÄ«¤«¤é¤³¤Î²Î¡ÊºÇ¸å¤Î±«¡Ë²Î¤¦¤Î¤Ï¹éÌä¤Ç¤¹¤«¡©¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤È¡¢¾Ð´é¤Ç°§»¢¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡È¾¼ÏÂ36Ç¯7·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤ó¤Ç¡¢63ºÐ¤Ç¤¹¤è¡É¤È¸ì¤ë¤È¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤½¤Î²ÎÀ¼¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈºÇ¶á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ¤¬¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¯¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÀ¼¤Ç²¿Ç¯²Î¤¨¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²Î¤¨¤ë¸Â¤ê¤Ï´èÄ¥¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¶Ê¡ØºÇ¸å¤Î±«¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÈËÍ¤À¤±¤¸¤ãÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶Ê¡£Åö»þ¤ÎÀ©ºî¼Ô¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡ÊÊÔ¶Ê¼Ô¡Ë¡£¤½¤·¤ÆËÍ¤È°ì½ï¤ËÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤ÆÀëÅÁ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡£Ãæ¤Ë¤Ï¤â¤¦¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤ª¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¡ÖÎò»Ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï½Å¤¿¤¯¤Æ¤Í¡£¡ÖºÇ¸å¤Î±«¡×¤Ë¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï³§¤µ¤ó¤ÎÎò»Ë¤¬½ÐÍè¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤ª¸ß¤¤ÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ÔÆ±»Î¤¬°ì¤Ä¤Î¶Ê¤Ç¡¢Á´Á³°ã¤¦»×¤¤¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é...¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¡¢¶Ê¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃæÀ¾¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡È¤¢¤ì¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÅÐÏ¿¼Ô¿ô¿¤Ó¤ë¤Î¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤È¡¢Áý¤¨¤Ê¤¤ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÎÇº¤ß¤òÃ²¤¤Ä¤Ä¡¢¡È¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÊý¤¬¤ß¤ó¤ÊÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¯¤é¤«Â¤·¤Ë¤Ê¤ë¤«¡É¤È¡¢¥Ë¥ä¥ê¡£¡ÈÃæÀ¾ÊÝ»Ö¡¢¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡É¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀëÅÁ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦ÃæÀ¾¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¹©¾ì,
Ë¡Í×,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¾åÅÄ,
Åìµþ,
Áòº×,
¿ÀÆàÀî,
ÂçÁ¥,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó