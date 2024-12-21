ÀöÂõµ¡¤Ë¤¤¤ì¤ë¤À¤±¤Î¡Ö¸Ç·Á¥¿¥¤¥×ÀöºÞ¡×¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¡© ±ÕÂÎ¥¿¥¤¥×¤ÈÈæ¤Ù¡¢¥³¥¹¥Ñ¤Ï¤É¤ì¤À¤±ÊÑ¤ï¤ë¡©
¸Ç·Á¥¿¥¤¥×ÀöºÞ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¸Ç·Á¥¿¥¤¥×ÀöºÞ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ü·×ÎÌ¤¹¤ë¼ê´Ö¤ò¾Ê¤±¤ë
¡ü´ðËÜÅª¤Ë¡¢¤¹¤¹¤®¤¬1²ó¤Ç´°Î»¤¹¤ë
¡üµÍ¤áÂØ¤¨¤¬¤·¤ä¤¹¤¤
¡üÀöºÞ¤¬¼ê¤ËÉÕÃå¤·¤Ê¤¤
¡üÀöºÞ¤Î»ÄÎÌ¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤
¸Ç·Á¥¿¥¤¥×ÀöºÞ¤Ï1²óÊ¬¤´¤È¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·×ÎÌ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢ÀöÂõµ¡¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¼ê·Ú¤µ¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ç·Á¥¿¥¤¥×ÀöºÞ¤ÏË¢ÀÚ¤ì¤¬¤è¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤¹¤¹¤®¤Ï1²ó¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£ÀöÂõ»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¡¢¿å¤ÎÀáÌó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀöÂõÀöºÞ¤ÏµÍ¤áÂØ¤¨¤äÀöÂõµ¡¤Ø¤ÎÅêÆþ»þ¤Ë¤³¤Ü¤¹´í¸±À¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÁÝ½ü¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¸Ç·Á¥¿¥¤¥×¤Ï²¾¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤â±ø¤ì¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢µÍ¤áÂØ¤¨¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢±ÕÂÎ¤äÊ´Ëö¤ÎÀöºÞ¤Ï»ÄÎÌ¤¬³ÎÇ§¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢½ÅÎÌ´¶¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢1¤Ä¤º¤Ä¥Õ¥£¥ë¥à¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Ç·Á¥¿¥¤¥×¤Ï»ÄÎÌ¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¯¡¢µÍ¤áÂØ¤¨¤ÎÇã¤¤Ëº¤ìËÉ»ß¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡¢¸Ç·Á¥¿¥¤¥×ÀöºÞ¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡üÇ¨¤ì¤¿¼ê¤Ç¿¨¤ë¤È¡¢ÀöºÞ¤¬Ï³¤ì½Ð¤¹
¡ü¹â²¹Â¿¼¾¤Î¾ì½ê¤ÇÊÝ´É¤Ç¤¤Ê¤¤
¡ü»Ò¤É¤â¤¬¸í°û¤·¤ä¤¹¤¤
¡üÉþ¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¡ü¤Ä¤±ÃÖ¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¿å¤ËÍÏ¤±¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Ç¨¤ì¤¿¼ê¤Ç¿¨¤ë¤ÈÀöºÞ¤¬Ï³¤ì½Ð¤·¡¢¼ê¤ËÉÕÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤Ë¸Ç·Á¥¿¥¤¥×ÀöºÞ¤òÊÝ´É¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤¯ÀöºÞ¤¬Ï³¤ì½Ð¤¹´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ´É¾ì½ê¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¸Ç·Á¥¿¥¤¥×ÀöºÞ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤ª²Û»Ò¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·Á¾õ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï¸í°û¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹á¤ê¤â¶¯¤¤¤¿¤á¡¢¸¤¤äÇ¤Ê¤É¤Î¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥¤¥¿¥º¥é¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸Ç·Á¥¿¥¤¥×ÀöºÞ¤Î¥³¥¹¥Ñ
ÀöÂõÀöºÞ¤Î²Á³Ê¤Ï¥¿¥¤¥×¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢À½ÉÊ¤äÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹ØÆþ²Á³Ê¼¡Âè¤Ç¥³¥¹¥Ñ¤ËÂ¿¾¯¤Î¸íº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤Þ¤«¤ËÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸Ç·Á¥¿¥¤¥×ÀöºÞ¤ÎÁê¾ì¤Ï11Î³Æþ¤ê¤ÇÌó400±ß¡¢¤Ä¤Þ¤ê1Î³Åö¤¿¤êÌó36±ß¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»ÈÍÑÌÜ°Â¤È¤Ê¤ëÀöÂõ¿åÎÌ¤Ï1Î³Åö¤¿¤ê30～65L¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡¢±ÕÂÎÀöºÞ¤Î²Á³ÊÁê¾ì¤Ï720ml¤ÇÌó450±ß¡¢1mlÅö¤¿¤ê¤ÎÈñÍÑ¤ÏÌó1.6±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±ÕÂÎÀöºÞ¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ÏÀöÂõ¿åÎÌ¤¬30L¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢30ml¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢1ËÜ¤ÇÀöÂõ¿åÎÌ30L¤ÎÀöÂõ¤ò24²ó¹Ô¤¨¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀöÂõ¿åÎÌ30L¤ÎÀöÂõ¤ò1²óÊ¬¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¸Ç·Á¥¿¥¤¥×ÀöºÞ¤Î¾ì¹ç¤Ï1²óÅö¤¿¤êÌó36±ß¡¢±ÕÂÎÀöºÞ¤ÏÌó18±ß¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÀöÂõ¤Ë¤Ï¿åÆ»Âå¤Ê¤É¤â²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀöºÞ¤À¤±¤Ç¤ß¤ì¤Ð2ÇÜ¤Îº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸Ç·Á¥¿¥¤¥×ÀöºÞ¤Ï1Î³¤Ç65L¤ÎÀöÂõ¿åÎÌ¤Þ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈñÍÑ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±ÕÂÎÀöºÞ¤Î¾ì¹ç¡¢ÀöÂõ¿åÎÌ65L¤Ç¤ÎÀöºÞ¤Î»ÈÍÑÎÌ¤Ï65ml¡¢ÀöÂõ1²óÅö¤¿¤ê¤ÎÈñÍÑ¤ÏÌó40±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¸Ç·Á¥¿¥¤¥×ÀöºÞ¤ÎÊý¤¬¥³¥¹¥Ñ¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ÈÍÑÊýË¡¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ç·Á¥¿¥¤¥×ÀöºÞÃ±ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¤ÎÌ¤ÎÀöÂõ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¸Ç·Á¥¿¥¤¥×ÀöºÞ¤Ï¼ê·Ú¤µ¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ
¸Ç·Á¥¿¥¤¥×ÀöºÞ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢ÀöºÞ¤ÎÅêÆþ»þ¤Ë·×ÎÌ¤¹¤ëÉ¬Í×À¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£µÍ¤áÂØ¤¨¤â´ÊÃ±¤Ê¤¿¤á¡¢Æü¾ïÅª¤Ê²È»ö¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼ê´Ö¤ò¾Ê¤±¤ë¤Î¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±ÕÂÎÀöºÞ¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥³¥¹¥Ñ¤Ï¡¢ÀöÂõ¿åÎÌ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀöÂõ¿åÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢±ÕÂÎÀöºÞ¤ÎÊý¤¬¤«¤Ê¤ê¥³¥¹¥Ñ¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸Ç·Á¥¿¥¤¥×ÀöºÞ1Î³¤Ë¤ª¤±¤ëÀöÂõ¿åÎÌ¤ÎºÇÂçÃÍ¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢±ÕÂÎÀöºÞ¤è¤ê¤â¸Ç·Á¥¿¥¤¥×ÀöºÞ¤ÎÊý¤¬¥³¥¹¥Ñ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ
¥¢¥¹¥¯¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¢¥ê¥¨ー¥ë¥¸¥§¥ë¥Üー¥ëPROËÜÂÎ1¸Ä¡Ê11Î³Æþ¡ËÀöÂõÀöºÞP¡õG
¥¢¥¹¥¯¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¢¥ê¥¨ー¥ë¥¸¥§¥ëËÜÂÎ720g1¸ÄÀöÂõÀöºÞP¡õG
P¡õG¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡¥¢¥ê¥¨ー¥ë±ÕÂÎÀöºÞ¤Î»ÈÍÑÎÌ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー