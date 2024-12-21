¡Öº¸ÇÉIU¡×¤ÈÈóÆñ¤â¡ÄÂçÅýÎÎÃÆ³¯½¸²ñ¤Î»²²Ã¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¤¿´Ú¹ñ½÷À²Î¼ê¡¢¶Ë±¦¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤ÎÉ¸Åª¤Ë
´Ú¹ñ¤Î½÷À²Î¼êIU¡Ê¥¢¥¤¥æ¡¼¡¿ËÜÌ¾¥¤¡¦¥¸¥¦¥ó¡Ë¤¬¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎÃÆ³¯½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÉô¡È¶Ë±¦À¸þ¡É¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÈóÆñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¡¢IU¤ÎSNS¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ëÁû¡¹¤·¤¤¡ÈÂÐÎ©¡É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ÎIU¤ËÂÐ¤¹¤ëÌµº¹ÊÌÅª¤ÊÈóÆñ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤ò¡ÈÁ±ÎÉ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¡É¤ÇÊ¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤È¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢IUÂ¦¤¬µî¤ë12·î13Æü¡¢ÃÆ³¯½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë°û¿©ÎÁ¤Î¡ÈÀèÊ§¤¤¡É¤ò¿©¤ÙÊª¤òÀè¤Ë·èºÑ¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
Åö»þ¡¢IU¤Î½êÂ°»öÌ³½êEDAM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö´¨¤¤Å·µ¤¤ËI-KE¡ÊIU¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼þ¤ê¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤ëUAENA¡ÊIU¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤¿¤Á¤ÎÅà¤Ã¤¿¼ê¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢¿©¤ÙÊª¤È¥«¥¤¥í¤ò½àÈ÷¤·¤¿¡£·ò¹¯¤È°ÂÁ´¤ËÉ¬¤ºÃí°Õ¤·¡¢²¼µ¤Î»ö¹à¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤ÆÅö³º¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËË¬Ìä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
IU¤¬½àÈ÷¤·¤¿°û¿©ÎÁ¤Ï¡¢¥Ñ¥ó200¸Ä¡¢°û¤ßÊª200ÇÕ¡¢Ìß100¸Ä¡¢¥¯¥Ã¥Ñ200ÇÕ¤Ê¤É¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤Ï¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÆòâãÅç¡Ê¥è¥¤¥É¡ËÆâ¤Î¥Ñ¥ó²°¤äÌß²°¡¢¥¯¥Ã¥Ñ²°¤Î¾¦¹æ¤È½»½ê¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤ÏºÇ¶á¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯²Ä·è¤ÈÂ¨ÂáÊá¤òµá¤á¤ë½¸²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¼«¿È¤¬½êÍ¤¹¤ë³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò½¸²ñ¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤â½¸²ñ»²²Ã¼Ô¤Î·ò¹¯¤È°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¡¢Èà¤é¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤À¡£
¿¼¤¤¡È¥Õ¥¡¥ó°¦¡É¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤ÊIU¤â¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Î¤Ê¤«¤ÇÏ©¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ò»Ù±ç¤·¤Æ´¶Æ°¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤ÎÊÝ¼éÅª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹Í¤¨¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£
°ìÉô¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢IU¤¬¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë´ë¶È¤Î¾¦ÉÊ¤òÉÔÇã¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤ò¸«¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎCIA¡ÊÃæ±û¾ðÊó¶É¡Ë¤ËÄÌÊó¤·¤è¤¦¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤È¤¢¤ë¶Ë±¦À¸þ¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢IU¤òÊÆCIA¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡¢IU¤¬ÃÆ³¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò½õÄ¹¤·¤¿¤ÈË½¸À¤âÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶Ë±¦À¸þ¤Î°ìÉô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤ÏIU¤ò¡Öº¸ÇÉIU¡×¤ÈÈóÆñ¤·¡¢IU¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡È°¼Á¥³¥á¥ó¥È¥Æ¥í¡É¤âµ¯¤³¤¹¤Ê¤É¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¹ÔÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þIU ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1993Ç¯5·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¤¡¦¥¸¥¦¥ó¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£2008Ç¯9·î¤Ë¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£·ÝÌ¾¤ÎIU¡Ê¥¢¥¤¥æ¡¼¡Ë¤Ï¡ÈI¡É¤È¡ÈYOU¡É¤Î¹çÀ®¸ì¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È»ä¤¬²»³Ú¤Ç1¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¤Ä¤Ä¡¢½÷Í¥¶È¤âÊÂ¹Ô¡£2011Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¥Ï¥¤¡Ù¤ÇÏ¢¥É¥é½é½Ð±é¡õ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡ØÎï¡ã¥ì¥¤¡ä¡Á²ÖË¨¤æ¤ë8¿Í¤Î¹Ä»Ò¤¿¤Á¡Á¡Ù¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¡Á»ä¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡Á¡Ù¡Ø¥Û¥Æ¥ë¥Ç¥ë¡¼¥Ê¡Á·îÌÀ¤«¤ê¤ÎÎø¿Í¡Á¡Ù¤Ê¤É¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£2022Ç¯12·î¡¢ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¤È¸òºÝÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£Æ±Ç¯3·î30Æü¡¢±Ç²è¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¡ÁÁÀ¤¨¡¢¿ÍÀ¸µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¡ª¡Á¡Ù¤ÎÀ©ºîÊó¹ð²ñ¤Ç½÷Í¥³èÆ°»þ¤ÎÌ¾Á°¤òËÜÌ¾¤«¤é¡ÖIU¡×¤ËÅý°ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£