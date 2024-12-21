Ken Okuyama Cars¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤¦¡ÃKEN OKUYAMA CARS REUNION 2024
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Words¡§ShinichiEKKO¡¡Photography¡§YoshitoYANAGIDA
¶¨ÎÏ¡§Âå´±»³ÄÕ²°½ñÅ¹¡¢Ken Okuyama Cars (https://www.kenokuyamadesign.com/oneoff/)