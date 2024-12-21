¡ÖÇ¯Îð»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë?¡×à¤Þ¤µ¤ËÈþËâ½÷á43ºÐ¡¦¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÖÏ·¤¤¤ë»ö¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÃ£Í´¼Â(43)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î¤Ë¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUpt(¥¦¥×¥È)¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿°ÂÃ£¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢Upt¤«¤éÇ°´ê¤Î¥³¥¹¥á¥é¥¤¥ó¤âÈ¯Çä¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢½¼¼Â¤·¤¿°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ÈÀ°¤Ã¤¿ÌÜÉ¡Î©¤Á¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÍèÇ¯¤â³§¤µ¤Þ¤ÎËèÆü¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂÃ£¤Î»äÉþ»Ñ¤Ë¡ÖUpt¤Î¥ê¥Ã¥×°¦ÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¡»ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥³¡¼¥ë¥É¥×¥é¥à¤Ê¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¡Ä¡ª¡ª¡×¡ÖÈ±¿§¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÇ¯Îð»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï·ã¤«¤ï¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£¤¸¤ãÈþËâ½÷¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀäÂÐ¡¢Ï·¤¤¤ë»ö¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£