¥¡¼¥¦¤Ë¥í¥·¥¢¤¬¡ÖÌîÈÚ¤Ê¡×¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¡¢£±¿Í»àË´¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅö¶É
¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤Ç£²£°ÆüÁáÄ«¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±¿Í¤¬»àË´¡¢Ê£¿ô¤ÎÂç»È´Û¤¬Â»½ý¤·¤¿¡£
¥¡¼¥¦¤Î·³À¯Åö¶É¤Ï£Ó£Î£Ó¤Î¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤Ç»à¼Ô¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡££±£²¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£Éé½ý¼Ô¤Î¤¦¤Á£µ¿Í¤ÏÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢»Ä¤ê¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
Á°Æü¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬Ç¯¼¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ë·èÆ®¡×¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ò¡Ö¶ò¤«¼Ô¡×¤ÈÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¶õ·³»ÊÎáÉô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤Ï£²£°Æü¤Î¸áÁ°£·»þ¤´¤í¡¢¥¡¼¥¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë£µÈ¯¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï£µÈ¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÁ´¤Æ·Þ·â¡£¤³¤ÎÂ¾¥É¥í¡¼¥ó¡ÊÌµ¿Íµ¡¡Ë£´£°µ¡¤ò·âÄÆ¤·¤¿¡£ÊÌ¤Î¥É¥í¡¼¥ó£²£°µ¡¤Ï¡¢É¸Åª¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤ÀÍî²¼¤¹¤ë´¤ãª¡Ê¤¬¤ì¤¡Ë¤¬»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤äÆ»Ï©¤Ê¤É¤òÇË²õ¤·¡¢Éé½ý¼Ô¤â½Ð¤¿¤ÈÅö¶É¼Ô¤é¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¤ÎÂç»È´Û¤¬Æþ¤Ã¤¿·úÊª¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÊóÆ»´±¤Ï¹¶·â¤ò¡ÖÌîÈÚ¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¼óÅÔ¤Ø¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¶¯²½¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£