¡Ö¤è¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÃ´Åö¼Ô¤Ë¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¡¼ã¼Ô¤Î¡Ö¥Ø¥ó¤Ê·É¸ì¡×¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤¬¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥È¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¡£°ÕÌ£¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¡¢»þ¡¹¥Í¥Ã¥È¤Ë¸½¤ì¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£
Å¹°÷¡Ö¤ª°û¤ßÊª¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥·¥§¥¤¥¯¤Ç¤è¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×µÒ¡Ö¥ª¥ì¡¢¤½¤Î¸À¤¤Êý¡¢Âç¤Ã·ù¤¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡£¸À¤¤Ä¾¤»¡×Å¹°÷¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤ª°û¤ßÊª¡¢¥Ð¥Ê¡¼¥Ê¥·¥§¥¤¥¯¤Ç...¡×µÒ¡Ö¤½¤³¤¸¤ã¤Í¡¼¤ï¡ª¡¡¤è¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¤Î¤È¤³¤À¤è¡×
·É¸ì¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¡Ö¤è¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡×¤È²áµî·Á¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬°ãÏÂ´¶¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Î¾õ¶·¤À¤«¤é¡Ö¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤¬Àµ¤·¤¤¡£
¼ã¼Ô¤¬ÀÜµÒ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÃæ¤Ë»È¤¦ÆÈÆÃ¤Î¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤â¤è¤¯ÌäÂê¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥Ð¥¤¥È·É¸ì¡×¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë·É¸ì¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î·É¸ì¤Î»È¤¤Êý¤¬¤ª¾Ð¤¤¤Î¿Íµ¤¥Í¥¿¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ã¤¤À¤Âå¡Ö·É¸ì¤Ï¶ì¼ê¡×¤È¼«³Ð
Ê¸²½Ä£¤Î¡Ö¹ñ¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡×¡Ê2021Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ä¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Ò²ñÁ´ÈÌ¤Ç²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï£¸³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ43.2%¤¬¡Ö·É¸ì¤ÎÍð¤ì¡×¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤â£·³ä¶á¤¯¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¤½¤Î46.4¡ó¤¬ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö·É¸ì¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤òÁª¤ó¤À¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È10Âå¤«¤é30Âå¤Ç£µ³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬¡¢·É¸ì¤Ï¶ì¼ê¤À¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤âÉâ¤«¤Ö¡£
¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ÆÆü¤ÎÀõ¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê·É¸ì¤ò´Ö°ã¤¤¤ä¤¹¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼è°úÀè¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¡Ö¡»¡»ÉôÄ¹¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÉôÄ¹¤Ï¡¢¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¼Ò³°¤Î¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¾å»Ê¤Ë·É¸ì¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼è°úÀè¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ÏÃ´Åö¼Ô¤Ë¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£¡Ö¤¦¤«¤¬¤¦¡×¤Ï¡Ö¿Ò¤Í¤ë¡×¤Î¸¬¾ù¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬¤Ø¤ê¤¯¤À¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¤ª¿Ò¤Í¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤é¼ºÎé¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
·É¸ì¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¥Ø¥ó¥Æ¥³¤Ë
¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÏÃ¤½¤¦¤È¤·¤Æ·É¸ì¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤Þ¤ï¤ê¤¯¤É¤¯ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¹»Ä¹ÀèÀ¸¤¬¤½¤ÎËÜ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸¼ïÎà¤Î·É¸ì¤òÆó½Å¤Ë¤Ä¤«¤¦¤³¤È¤ò¡ÖÆó½Å·É¸ì¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆÉ¤à¡×¤ò¡Ö¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÂº·É¸ì¤Ë¤·¤Æ¡¤¤µ¤é¤ËÂº·É¸ì¤Î¡Ö......¤ì¤ë¡×¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤´ÃíÊ¸¤ò¤ª¾µ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤â¤«¤Ê¤ê²á¾ê¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¡Ö¤´ÃíÊ¸¤ò¾µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
·É¸ì¤Ï¤Ê¤¼ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¹ñ¤ÎÊ¸²½¿³µÄ²ñ¤ÎÅú¿½¡Ö·É¸ì¤Î»Ø¿Ë¡×¤Ï»°¤Ä¤ÎÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê1¡Ë Áê¼ê¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¤ä¤½¤Î¾ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·É¤¤¡×¤ä¡Ö¤Ø¤ê¤¯¤À¤ê¡×¤Ê¤É¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò±ß³ê¤Ë¹Ô¤¤¡¢³Î¤«¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¡£¡Ê2¡Ë ¿Í¤È¿Í¤¬¸ß¤¤¤ËÇ§¤á¹ç¤¤¡¢Âº½Å¤·¹ç¤¦¡ÖÁê¸ßÂº½Å¡×¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¡£¡Ê3¡Ë ¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÂ¨¤·¤¿¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¡Ö¼«¸ÊÉ½¸½¡×¤ò¤á¤¶¤¹¡£ ¸íÍÑ¤ä²áÉÔÂ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢·É¸ì¤ÎÃÎ¼±¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡£
¡Ö·É¸ì¤ÎÍð¤ì¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ·É¸ì¤Î»È¤¤Êý¤ò¼Ò°÷¸¦½¤¤Ç¤È¤ê¤¢¤²¤ë²ñ¼Ò¤â¤¢¤ë¡£¤è¤êÎÉ¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤òÅ¬ÀÚ¤ËÉ½¤¹¡Ö¼«¸ÊÉ½¸½¡×¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¶¶ËÜÁï¡Ë