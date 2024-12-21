¥±¡¼¥¹¤Ë¶´¤à¤À¤±¡¢´ÊÃ±¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÎÍî²¼ËÉ»ß¤ò¼Â¸½¡ª¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡Ú¥°¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Û¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Î»ý¤Á¤ä¤¹¤µ¤ò¸þ¾å¤·¡¢Íî²¼ËÉ»ß¤ËÌòÎ©¤ÄÍ¥¤ì¤â¤Î¡ª¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡Ú¥°¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Û¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥°¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡ÊGourmandise¡Ë¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥°¥×¥é¥¹ ¥¯¥ê¥¢¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾ìÌÌ¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¥±¡¼¥¹¤Ë¶´¤à¤À¤±¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ÎÍî²¼ËÉ»ß¤ò´ÊÃ±¤Ë¼Â¸½¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢Æü¡¹¤ËÊØÍø¤µ¤ÈÌþ¤·¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥°¥×¥é¥¹ ¥¯¥ê¥¢¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥»¥Ã¥È ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ SNG-768A¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¶´¤à¤À¤±¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤À¡£¥ê¥ó¥°¤Ë»Ø¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î»ý¤Á¤ä¤¹¤µ¤ò¸þ¾å¤·¡¢Íî²¼¤òËÉ»ß¤¹¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥ê¥ó¥°ÉôÊ¬¤ò»ý¤Á¼ê¤Ë¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢¥«¥Ð¥ó¡¦¥Ù¥ë¥È¥ë¡¼¥×Åù¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£ÉÕÂ°¤Î¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢Æü¾ï¤ËÊØÍø¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ìþ¤·¤â¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC
¥¹¥Þ¥Û¤Î»ý¤Á¤ä¤¹¤µ¤ò¸þ¾å¤·¡¢Íî²¼ËÉ»ß¤ËÌòÎ©¤ÄÍ¥¤ì¤â¤Î¡ª¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡Ú¥°¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Û¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥°¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡ÊGourmandise¡Ë¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥°¥×¥é¥¹ ¥¯¥ê¥¢¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾ìÌÌ¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¥±¡¼¥¹¤Ë¶´¤à¤À¤±¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ÎÍî²¼ËÉ»ß¤ò´ÊÃ±¤Ë¼Â¸½¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢Æü¡¹¤ËÊØÍø¤µ¤ÈÌþ¤·¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥°¥×¥é¥¹ ¥¯¥ê¥¢¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥»¥Ã¥È ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ SNG-768A¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¶´¤à¤À¤±¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤À¡£¥ê¥ó¥°¤Ë»Ø¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î»ý¤Á¤ä¤¹¤µ¤ò¸þ¾å¤·¡¢Íî²¼¤òËÉ»ß¤¹¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥ê¥ó¥°ÉôÊ¬¤ò»ý¤Á¼ê¤Ë¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢¥«¥Ð¥ó¡¦¥Ù¥ë¥È¥ë¡¼¥×Åù¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£ÉÕÂ°¤Î¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢Æü¾ï¤ËÊØÍø¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ìþ¤·¤â¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC