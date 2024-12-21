King & Prince±ÊÀ¥Î÷¡õ»³²¼Èþ·î½Ð±é¥É¥é¥Þ¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡Ù¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ª¡Ö¤¢¤Ê¤¿²¿ÍÍ¡©¡×¡Ö²¶¤Ï¥ª¥ìÍÍ¡£¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£Ä¶¤ï¤¬¤Þ¤Þ¸æÁâ»Ê¡¦±ÊÀ¥Î÷¤È¥É½îÌ±½÷»Ò¡¦»³²¼Èþ·î¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï!?Âè1ÏÃÍ½¹ð±ÇÁü¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«
King & Prince±ÊÀ¥Î÷¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡Ù¡Ê2025Ç¯1·î7Æü¥¹¥¿ー¥È¡Ë¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢±ÊÀ¥±é¤¸¤ëÅ·Æ²Úå¤È»³²¼Èþ·î±é¤¸¤ë²ÖÁÒ¤Þ¤É¤«¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿²¿ÍÍ¡©¡×¡Ö²¶¤Ï¥ª¥ìÍÍ¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ç¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸À¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇòÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤¿¸æÁâ»Ê¤ÎÚå¤Ï¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤Ç¡¢¤Þ¤É¤«¤Ï¾¯¤·º¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ëÉ½¾ð¡£¶â¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¡¢ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡Ù¤ÎÂè1ÏÃPR±ÇÁü¤â²ò¶Ø¡£Úå¤ÎÄ¶¤¦¤Ì¤Ü¤ì¥Ê¥ë¥·¥¹¥ÈÈ¯¸À¤ä¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¡¢¤Þ¤É¤«¤Î¤ªÀâ¶µ¡¢ÁðÊÉÍ§Ìé¡ÊÀ¾ÈªÂç¸ã¡Ë¤Î¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤¤¤ë´é¡¢¤½¤·¤ÆÚå¤È¤Þ¤É¤«¤Î³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤¬¡¢±ÊÀ¥¤Î¡È¥¤¥±¥Ü¡É¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè1ÏÃ¤Î¥·ー¥ó¼Ì¿¿¤â°ìÉô¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡Ù
2025Ç¯
01/07¡Ê²Ð¡Ë¥¹¥¿ー¥È
Ëè½µ²ÐÍË23:00～23:30
½Ð±é¡§±ÊÀ¥Î÷¡¡»³²¼Èþ·î¡¡À¾ÈªÂç¸ã¡¡¾®´ØÍµÂÀ¡¡ÃæÂ¼Î¤ÈÁ¡¡¼¯²ì¾æ»Ë¡¡Åû°æ¿¿Íý»Ò¡¡¶Üß·¶½¿Í
µÓËÜ¡§ÂçËÌ¤Ï¤ë¤«
±é½Ð¡§ËÜ¶¶·½ÂÀ¡¡¾¾ËÜ´îÂåÈþ¡¡ÄÍÅÄ²êÍè
¥É¥é¥Þ¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ktv.jp/koimuzu/