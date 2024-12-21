¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¤¤¤¯¤é¶â³Û¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤âÇä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×BTS¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿ÍÌ¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¶Ê¤òÎý½¬À¸¤¿¤Á¤ËÄó¶¡¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¡×
¡¡¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØUNIVERSE LEAGUE¡ÙÂè4ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢ÍÌ¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎEL CAPITXN¤¬Îý½¬À¸¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÍÌ¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÀäÂÐÇä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ê
¡¡¡ØUNIVERSE LEAGUE¡Ù¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×UNIS¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ØUNIVERSE TICKET¡Ù¤Î2nd¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ï42¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖBEAT¡×¡ÖGROOVE¡×¡ÖRhythm¡×¤Î3¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Ë¥ê¡¼¥°Àï·Á¼°¤Ç¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£3¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢BEAT¥Á¡¼¥à¤¬GOT7¤Î¥æ¥®¥ç¥à¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎEL CAPITXN¡¢GROOVE¥Á¡¼¥à¤¬BTOB¤Î¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥½¥×¡¢Rhythm¥Á¡¼¥à¤¬WayV¤Î¥Æ¥ó¡¢¥ä¥ó¥ä¥ó¡£MC¤Ï¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥§¥Ü¥à¡ÊJay Park¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À³Ú¶Ê
¡¡2¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡ÖINTERCEPT¡Ê¿·¶ÊÁèÃ¥ÂÐ·è¡Ë¡×¡£´ÆÆÄ¤¿¤Á¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Á¡¼¥à¤Î°Ù¤ËÀ©ºî¤·¤¿¿·¶Ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¥Á¡¼¥à¤¬Ä©Àï¤·¤¿¤¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Á¡¼¥à¤ò»ØÄê¤·¤ÆÂÐ·è¡£¾¡Íø¤·¤¿Êý¤Î¿·¶Ê¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡BEAT¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëEL CAPITXN¤Ï¡¢BTS¡¢ENHYPEN¡¢tripleS¡¢ZEROBASEONE¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢BTS¤ÎSUGA¤È¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤À¡£º£²óÈà¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖMAMMA MIA¡ÊWHO WE ARE¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤é¶â³Û¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤âÇä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Î»ì¤Ë¤ÏBEAT¥Á¡¼¥à¤¬¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¸«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢ÀÄ½Õ¤Î²áÄø¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¥Á¥ã¡¦¥¦¥ó¥®¡Ê22ºÐ¡Ë¡£¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¤Ø¤â»²²Ã¤·¤¿·Ð¸³¤ò¤â»ý¤ÄÈà¤Ï¡¢¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¡×¡Ö¡È¤â¤¦°ìÅÙµ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤³¤Î¶Ê¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ê¡ØUNIVERSE LEAGUE¡Ù¡¿ABEMA K-POP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë