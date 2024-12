12月20日に韓国で行われた音楽祭『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』にて、(G)I-DLEが“女王感”に満ちたパフォーマンスを見せた。

【映像】セクシーすぎる!“女王感”あふれるステージの(G)I-DLE

(G)I-DLEは終盤に登場し、「Revenge」「Super Lady」の2曲を披露。まずはセクシーなボディースーツにレザージャケットを羽織り、ハットを被ったミンニが、憂いのある歌声を響かせる。

そしてメンバーが順に登場していき、最後は黒髪ショートカットがよく似合う、サングラス姿のソヨン。全員が集合するとさらに覇気を高め、堂々としたステージを見せていく。全員がハンドマイクで、圧倒的な歌唱力を披露するのも(G)I-DLEの魅力だ。

そしてグローバルにヒットを記録した「Super Lady」へ。この曲はミュージックビデオの制作費に約1.2億円が投じられて話題を集めたが、そのMVを彷彿とさせるように、(G)I-DLEは大人数のダンサーと共に迫力たっぷりのステージを繰り広げていく。2018年にデビューし、メンバー全員で再契約することを先日発表した(G)I-DLEが、さすがの貫禄を見せた。

視聴者からは「この女王感たまらない」「最強ラップ」「マジで圧巻」「生歌やば!」「この声どこから出てるの?」「生歌強すぎ」「迫力すごいね」「歌パワーアップしてる!」「女帝や」「大好きすぎる強い女たち」と、多数のコメントが寄せられた。

『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』は、韓国の公共放送・KBSの人気番組『ミュージックバンク』で1位を獲得した話題のアーティストを中心に、豪華アーティストが集結しパフォーマンスを行う年末恒例の超大型音楽祭。今年は音楽を通じて無限に繋がるという「INFINITY」がコンセプト。12月14日、15日には日本公演が福岡・みずほPayPayドームで開催された。



(『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』/ABEMA K-POPチャンネル)