ÎëÌÚµþ¹á¡¡¥Ñ¥ê¤Ç¤ÎÂçÃÀ¹ÔÆ°¹ðÇò¡ÖÀ¨¤¯Êý¸þ²»ÃÔ¤ÇÌÂ¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡×¡ÖÃ¯¤âÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í·ÊâÆ»¤ò¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚµþ¹á¡Ê56¡Ë¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»£±Æ¤ÇÄ¹´üÂÚºß¤·¤¿¥Ñ¥ê¤Ç¤ÎÂçÃÀ¹ÔÆ°¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬ÎëÌÚ¤òÃÎ¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤ÎÂôÂ¼°ì¼ù¤ò¼èºà¡£ÎëÌÚ¤ÈÂôÂ¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤Î·ëº§¡×¡Ê1997Ç¯¡Ë¡¢TBS¡ÖSCANDAL¡×¡Ê2008Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÍýÁÛ¤ÎÂ©»Ò¡×¡Ê2012Ç¯¡Ë¡¢TBS¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤·¡¢É×ÉØÌò¤Ç¤Î¶¦±é¤â2²ó¤¢¤ë¤Û¤É¡£
¡¡12·î30Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡×¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»£±Æ¤ÇÌó2½µ´Ö¤Û¤É¥Ñ¥ê¤ËÂÚºß¤·¤¿¡£ÄáÉÓ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ÎµÙ¤ß¤Î»þ´Ö¤Ë¤âÈþ½Ñ´Û¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©·úÃÛ¤â¡£ÂôÂ¼¤¬¸À¤Ã¤È¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÈþ½Ñ¤¬¹¥¤¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢·úÃÛ¤âÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢Ï·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡Ö¤È¤é¤ä¡¡ÀÖºäÅ¹¡×¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤´Â¸¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©ÆâÆ£¡Ê×¢¡ËÀèÀ¸¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·úÃÛ²È¤ÎÊý¤Î·úÊª¤Ç¡¢»ä¤Ï¤È¤é¤ä¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤¦¤«¤ó¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö¤ª¤Ä¤«¤¤¤Î»þ¤Ë¿Í¤ËÍê¤ó¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢·úÃÛ¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÅ¹¤Ë¤Ï¤È¤é¤ä¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¤Ç¤Î»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¿¥¤¥à¤ËÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È±ó½Ð¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬1¿Í¤Ç¡×¤È¤µ¤é¤ê¡£¡Ö¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡¢¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤ÎÊÌ´Û¤ò¸«¤¿¤¯¤Æ¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö»ä¡¢À¨¤¯Êý¸þ²»ÃÔ¤ÇÌÂ¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç1»þ´ÖÈ¾¤°¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÃ¯¤âÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í·ÊâÆ»¤ò¡¢Ä«Áá¤¯½Ð¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ËÂç¤¤¤À¼¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¡£¸ý¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç²Î¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂçÃÀ¹ÔÆ°¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£