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James Rodríguez CR7#UCL pic.twitter.com/9tp8wAg7WM— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 11, 2024