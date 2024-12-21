ºå¿À£Ï£Â²ñÄ¹¤Î³ÝÉÛ»á¤È»å°æ£Ó£Á¤¬µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡ÍÇÏµÇ°¤ÎËÜÌ¿¤òÈ¯É½
¡¡ºå¿À¤Î£Ï£Â²ñÄ¹¡¦³ÝÉÛ²íÇ·»á¡Ê£¶£¹¡Ë¤È»å°æ²ÅÃË£Ó£Á¡Ê£´£³¡Ë¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡á¤¬£²£±Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡Ö£Í£Â£Ó¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎµþÅÔ£±£±£Ò¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëºå¿À¥«¥Ã¥×¤òÍ½ÁÛ¡£³ÝÉÛ»á¤Ï¥À¥Î¥ó¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¤òµó¤²¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò¤«¤Ê¤êÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´¶À¤Ç¡£¿·Ê¹¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¥À¥Î¥ó¡Ù¤¬ºå¿À¥«¥Ã¥×¤âÍÇÏµÇ°¤â·ë¹½¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£Æü¤Ï¥À¥Î¥ó¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¡£Ì¾Á°¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡»å°æ»á¤Ï£¥»¥ê¥Õ¥©¥¹¤òÁª¤Ó¡ÖËÍ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£³ÈÖ¡£Âç»³¤¬»ÄÎ±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Í¡£¤¢¤ó¤À¤±¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¤¹¤´¤¤¤ª¶â¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë»ÄÎ±¤·¤¿¡£Íè¤Þ¤¹¤è¤³¤ì¡×¤È¿ä¤·¤¿¡£
¡¡£²£²Æü¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍÇÏµÇ°¤âÍ½ÁÛ¡£»å°æ»á¤Ï¡Ö¤³¤³¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡££¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¡£ÍýÍ³¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£ºå¿À¤Î¼çË¤¡¢Âç»³Áª¼ê¤¬»ÄÎ±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£Íè¤ë¤Ç¡×¤È£³ÈÖ¤òÇ°²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡ÍÇÏµÇ°¤ò£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅªÃæ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë³ÝÉÛ»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥À¥Î¥ó¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£¡¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡£ËÍ¤Ï£±ÈÖ¤È£³ÈÖ¤ÏÀäÂÐ¤ËÇã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÇØÈÖ¹æ¤Î¡Ë£³£±¤Ç¤¹¤«¤é¡££³£±¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£