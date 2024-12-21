ÅÄÃæÃ£Ìé¡ÖÇß¡Ô¤Ü¤·¡ÕÉÕ¤ÏÂÉ÷¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¡£Àã¤ÎÇò¤µ¡¢¥Ä¥ê¡¼¤Î»°³Ñ·Á¤ò¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÇÉ½¸½¡×
¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¼Ì¿¿²È¡¦¸«Î©¤Æºî²È¤ÎÅÄÃæÃ£Ìé¤µ¤ó¡£2017Ç¯NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î»ëÅÀ¤ÇÆü¾ï¤Ë¤¢¤ëÊª¤òÊÌ¤ÎÊª¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥¢¡¼¥È¡ÖMINIATURE CALENDAR¡×¤ÇÁÏ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï370Ëü¿Í°Ê¾å¡£º£²ó¤Ï¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù¡Ê12·î¹æ¡Ë¤Ë¤â·ÇºÜÃæ¡¢Çß´³¤·¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
* * * * * * *
¡Á»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤Æ¡Á
Çß¡Ô¤Ü¤·¡ÕÉÕ¤ÏÂÉ÷¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼
»³²¼Ã£Ïº¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢±«¤¬Ìë¹¹¤±²á¤®¤ËÀã¤ØÊÑ¤ï¤ë¤È²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¤¬Ìë¹¹¤±²á¤®¤ËÀã¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢¸«Î©¤Æ¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¤Ï·Á¤ä¿§¤ò´ÊÎ¬²½¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ï»°³Ñ·Á¡×¡ÖÀã¤ÏÇò¤¤¤â¤Î¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇò¤¯¤Æ»°³Ñ·Á¤Î¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤«¤é¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ä¥ê¡¼¤ÎÄº¾å¤Ë¤¢¤ëÀ±¤Ï¡¢Çß¡Ô¤Ü¤·¡Õ¤ò»È¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¡¢ÏÂÉ÷¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤¬´°À®¤Ç¤¹¡£