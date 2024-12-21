¹õÈ±¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Î28ºÐ¸µ¥¤¥Þ¥É¥¥¬¡¼¥ë¡¢ÈþÈ©ºÝÎ©¤Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥ï¥ó¥Ô¡ÖÅ·»È¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾ÀîÀ±(28)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿È±¿§¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó
¡¡¡Ö¤ª»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¾¯¤·È±¤ÎÌÓ°Å¤¯¤·¤¿¤è¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÌÀ¤ë¤á¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤¿È±¿§¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¡¢º°¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¿§Çò¤Î¥Ç¥³¥ë¥ÆÉôÊ¬¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ¶¯¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤â
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÅ·»È¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãåºÎï¤À¤è¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾Àî¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿2013Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ê¡¢14Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¶á¥¥ç¥êÎø°¦¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ö¶á¥¥ç¥êÎø°¦¡ÁSeason Zero¡Á¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£19Ç¯4·î¡Á22Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¥È¥ì¥ó¥É¾ðÊó¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¤¥Þ¥É¥¡×¤Ç¥¤¥Þ¥É¥¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£