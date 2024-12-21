À»äÆÄ®¤Î¶õ¤­²È¤Ç°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î¶õ¤­²È¤Ë³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Î¶â¸Ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤¬»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

º£·î16Æü¡¢À»äÆÄ®¤Î¶õ¤­²È¤Ç¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤¬¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î70ÂåÃËÀ­¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¶õ¤­²È¤«¤é¡¢³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Î¶â¸Ë¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤·¶â¸Ë¤¬³°¤«¤é»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£