FCÅìµþMF°ÂÅÄ¸×»ÎÏ¯¡¢µÜºê¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë±äÄ¹¤¬·èÄê¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÀï¤¤¡¢J2¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤Ï21Æü¡¢FCÅìµþ¤«¤é°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿MF°ÂÅÄ¸×»ÎÏ¯(21)¤Ë´Ø¤·¡¢°ÜÀÒ´ü´Ö±äÄ¹¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¸ø¼°Àï¤Ë¤ª¤±¤ëFCÅìµþ¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°ÂÅÄ¤ÏFCÅìµþU-18¤«¤é2022Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤·¡¢ºòµ¨¤ÏÆÊÌÚSC¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£º£µ¨¤ÏµÜºê¤ÇJ3¥ê¡¼¥°Àï27»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥ó¥¿¥ë±äÄ¹¤ËºÝ¤·¡¢µÜºê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡Ö2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï1Ç¯´ÖÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤ò¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÏºÇ½é¤«¤éÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÀï¤¤¡¢J2¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢FCÅìµþ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¡¢¤½¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤ÎÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÅìµþ¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀï¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂÅÄ¤ÏFCÅìµþU-18¤«¤é2022Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤·¡¢ºòµ¨¤ÏÆÊÌÚSC¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£º£µ¨¤ÏµÜºê¤ÇJ3¥ê¡¼¥°Àï27»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢FCÅìµþ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¡¢¤½¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤ÎÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÅìµþ¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀï¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£