ÅÄÃæ·½¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤Î¸µÎø¿ÍÌò¤Ë¡ª¡¡¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü¤â²ò¶Ø
¡¡Àî¸ý½ÕÆà¤È¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¡¢2025Ç¯1·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË22»þ¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÅÄÃæ·½¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¾®»³À¥Æà¡ÊÀî¸ý¡Ë¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤ò¤â¤Ä¸µÎø¿ÍÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ¡ª¡¡ÅÄÃæ·½¡¢»£¤ê¤ª¤í¤·¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¸½¼Â¼çµÁ¡×¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¤È¡ÖÍýÁÛ¼çµÁ¡×¤Î¿·¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎø°¦¥È¥é¥Ö¥ëºÛÈ½¤ËÄ©¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿¡ÖÎø¤Î¶µ·±¡×¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎø°¦¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¥ê¡¼¥¬¥ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡ÅÄÃæ·½¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®»³À¥Æà¡ÊÀî¸ý¡Ë¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¸µÎø¿Í¡¦±§°æ½¤Ìé¡£2¿Í¤Î²áµî¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢±§°æ¤ÏÀ¥Æà¤È¿¿¸Í¸¶¤Î´Ø·¸¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö2025Ç¯¤âÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¤ä¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢½é¤á¤Æ¤ª¼Çµï¤Ç¤´°ì½ï¤¹¤ëÊý¡¹¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£²Ï¹ç´ÆÆÄ¤È¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÁíÍý¤ÎÉ×¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ°ÊÍè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¯¡¢¸½¾ì¤Ç²á¤´¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Ìò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤¬±é¤¸¤ë±§°æ¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢ÆæÂ¿¤ÃË¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾®»³À¥Æà¤È¿¿¸Í¸¶Í¥¤Ë¤É¤¦Íí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢±§°æ¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¥·¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤¿PR±ÇÁü¤â²ò¶Ø¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÚ¥É¥é10¡Ø¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ2025Ç¯1·î18Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË22»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ¡ª¡¡ÅÄÃæ·½¡¢»£¤ê¤ª¤í¤·¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¸½¼Â¼çµÁ¡×¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¤È¡ÖÍýÁÛ¼çµÁ¡×¤Î¿·¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎø°¦¥È¥é¥Ö¥ëºÛÈ½¤ËÄ©¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿¡ÖÎø¤Î¶µ·±¡×¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎø°¦¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¥ê¡¼¥¬¥ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö2025Ç¯¤âÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¤ä¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢½é¤á¤Æ¤ª¼Çµï¤Ç¤´°ì½ï¤¹¤ëÊý¡¹¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£²Ï¹ç´ÆÆÄ¤È¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÁíÍý¤ÎÉ×¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ°ÊÍè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¯¡¢¸½¾ì¤Ç²á¤´¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Ìò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤¬±é¤¸¤ë±§°æ¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢ÆæÂ¿¤ÃË¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾®»³À¥Æà¤È¿¿¸Í¸¶Í¥¤Ë¤É¤¦Íí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢±§°æ¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¥·¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤¿PR±ÇÁü¤â²ò¶Ø¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÚ¥É¥é10¡Ø¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ2025Ç¯1·î18Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË22»þÊüÁ÷¡£