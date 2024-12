セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年12月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『モアナと伝説の海2』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “モアナ” を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『モアナと伝説の海2』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “モアナ”

登場時期:2024年12月20日より順次

サイズ:全長約14×15cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

キャラクターが最も輝く瞬間を切り取った、セガプライズの躍動感あふれるフィギュアコレクション“ACT/CUT”シリーズ。

生き生きとした姿を表現した、こだわりのフィギュアコレクションです!

そんな、ACT/CUTから、ディズニー新作映画『モアナと伝説の海2』の「モアナ」が登場。

前作から3年後が舞台となり、少し大人びた雰囲気を見せる「モアナ」の姿が、躍動感たっぷりに表現されています。

髪の流れや表情にも、こだわりを感じる造形。

旅の心強い味方である海も一緒のデザインです☆

「モアナ」が着用している特徴的な服装もしっかり再現。

ネックレスや足首の飾りも細かく作り込まれています。

海の部分は透明感のある素材でリアルに造形。

色々な角度から眺めたくなる、見応えあるフィギュアです!

躍動感あふれるフィギュアコレクション“ACT/CUT”に、ディズニー新作映画『モアナと伝説の海2』の「モアナ」がラインナップ。

セガプライズのディズニー『モアナと伝説の海2』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “モアナ” は、2024年12月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

