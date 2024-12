Æù¿©¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î¤¦¤é¤È¤â¤¨¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢2024Ç¯¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡ª Åìµþ±Ø¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥·¥¦¥Þ¥¤¿©¤ÙÈæ¤Ù¡×¤È¤Ï¡©

食通たちが、2024年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。肉食コラムニストのうらともえさんをうならせた「シウマイ食べ比べ」とは?

〈2024 食通が惚れた店〉

みんなが再び日常的に外食を楽しめるようになった2024年。インバウンドの盛り上がりもあり、飲食業界も新しいチャレンジに目を向けた一年だったのではないでしょうか。

そんな2024年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理についてアンケートを実施。「最も印象に残った店の一品」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、肉食コラムニストのうらともえさんにお答えいただきます。

教えてくれる人

うらともえ

岐阜県高山市出身、大阪を拠点に活動するバリトンサックス/クラリネット奏者。レゲエやラテン音楽、リズム&ブルースに影響を受けたオリジナル楽曲の作曲・演奏活動を続ける傍ら、肉食愛好家として雑誌コラムを執筆、テレビにもコメンテーターとして出演するなど活躍の幅を広げている。

2024年のベストレストラン

Q. 2024年、最も印象に残った店の一品を教えてください

A. 「サニーサイドキッチン」の「ブリスケットバーガー」です

「ブリスケットバーガー」2,800円 出典:947番目の三毛熊郎さん

葉山にある、海外に来たような気分を味わえるお店。およそ16時間かけてじっくりと丁寧に焼き上げられたこだわりのブリスケットはわざわざ足を運びたくなる味です。

外観 出典:dandy_takaoさん

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2024年に食べた〈3,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「横濱崎陽軒シウマイBAR」の「シウマイ食べ比べ膳」1,060円です

シウマイ 出典:さすらいのうぶちゃんさん

<店舗情報>◆サニーサイドキッチン住所 : 神奈川県三浦郡葉山町木古庭236-4TEL : 046-874-5495

崎陽軒で人気のさまざまなシウマイを一つずつ食べ比べできるなんて夢のようです。サイドメニューにあの! 筍煮も付いてきます!

「シウマイ食べ比べ膳」1,060円 出典:KC!!!!!!!!!!!!!さん

<店舗情報>◆横濱崎陽軒シウマイBAR住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 B1FTEL : 03-3201-5600

※価格は税込です。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:うらともえ、食べログマガジン編集部

