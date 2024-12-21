FNS²ÎÍØº×½Ð±é¤ÇÏÃÂê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¤¬Á´¹ñ¶è¤Ç¡È¸«¤Ä¤«¤ë¡É¤Þ¤Ç
¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¡£4Ç¯Á°¤ËÃÂÀ¸¤·ËÌ³¤Æ»¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¤Ê¤¼Á´¹ñ¶è¤Î²»³Úº×ÈÖÁÈ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Îµ°À×¤òÄÉ¤¦¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È4ÅÀ¡Û¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÉÚ³ßÍ¥²Ö¡¦°¤ÉôÍÕºÚ¡¦Ã«Çµ°¦
12·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤ÎÂè2Ìë¡£Ì¾¤À¤¿¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÊÂ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¤Ï¡¢À¸±éÁÕ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÉÚ³ßÍ¥²Ö¡¦°¤ÉôÍÕºÚ¡¦Ã«Çµ°¦¤Î3¿Í¤Ç¡Ø¸ÝÆ°¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Æ©ÌÀ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë3¿Í¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¥Ï¥â¤ê¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Ä¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢SNS¾å¤ÇÂçÀä»¿¡£ÉáÃÊ¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤¬Á´¹ñ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£ ²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤º£¤òÂçÀÚ¤Ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡£³Ú¶Ê¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥ÉÉ÷¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Æ¥ó¥Ý¤Î¶Ê¤Ë¡¢°áÁõ¤âÃ¸¿§¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ÆËÌ³¤Æ»¤Î¼«Á³¤äÀã¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥¤¥á¡¼¥¸ÀïÎ¬¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤¬¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖTOKYO IDOL FESTIVAL¡ÊTIF¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëSHOWROOM¤ä¥é¥¤¥Ö¿³ºº¤ò·Ð¤Æ½Ð±é¤¹¤ë1ÁÈ¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£
Í½Áª¤Ç¤¢¤ëSHOWROOM¿³ºº¤ò·Ð¤Æ·è¾¡¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¢¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡¢SUPER¡ùGirlS,YUM!-TIK!¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î5ÁÈ¡£·è¾¡¤ÏYouTube¾å¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ëÆ°²è¤ÎºÆÀ¸¿ô¤ò¶¥¤¦¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ëÆ°²èÅêÉ¼¡×¡¢¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏSHOWROOMÇÛ¿®Æ°²è»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¡ÖÇÛ¿®ÅêÉ¼¡×¤È¡¢¸½ÃÏ´ÑÍ÷¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸«ÆÏ¤±¿ÍÅêÉ¼¡×¤È¡¢3ÉôÌç¤ÎÉ¼¤ò½¸·×¤·¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥Ô¡¼¥ëÆ°²èÅêÉ¼¤Ç¤ÏÊÌ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÆÀÉ¼1°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤Î¸«ÆÏ¤±¿ÍÅêÉ¼¤ÈÇÛ¿®ÅêÉ¼¤ÇºÇÂ¿É¼¤ò½¸¤á¡¢¹ç·×ÆÀÉ¼¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¤¬¾¡¼Ô¤Ë¡£Ï·ÊÞ¤â¿·¶½¤â¡¢Åìµþ¤âÃÏÊý¤â´Ø·¸¤Ê¤¤²£°ìÀþ¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î·è¾¡¡¢¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤ÎÉ¼¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¤Î³Ú¶Ê¤È¥é¥¤¥Ö¤ÎÎÏ¤¬¤½¤ì¤À¤±¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¤¬»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤¬¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤¿2020Ç¯4·î¡£Âç·¿¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¤â¸®ÊÂ¤ßÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë»¥ËÚ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£Íâ2021Ç¯¤Ë½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÀÄ½Õ·²Áü¡Ù¤ò¼êÇä¤ê¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¡¢¤³¤ì¤¬Æ±Ç¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³Ú¶ÊÂç¾Þ¥¢¥ë¥Ð¥àÉôÌç¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Ãå¼Â¤Ë³Ú¶Ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¡¢2020Ç¯Âå¤Î¡Ö³Ú¶ÊÇÉ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤Î¸å¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¡¦»¥ËÚ¤Ç¤Î³èÆ°¤âÁý²Ã¡£¥é¥¸¥ª¤Ç´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ä¤Û¤«¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢»î¹çÁ°¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥¯¥é¥Ö¤Î±óÀ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥¦¥§¥¤¥Ä¥¢¡¼¤â³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£
TIF¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿Áª¹Í¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î´ë¶È¤¬SNS¤Ç¤³¤¾¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æüº¢¤«¤éÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
°ì»þ¤Î¡È¥í¥³¥É¥ë¥Ö¡¼¥à¡É¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢ÃÏÊý¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÍøÅª¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿ºòº£¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï²÷µó¤Ë¶á¤¤¡£
²»³Ú¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÄ°¤¯¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¡¢K-POP¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂæÆ¬¤âÂ³¤¯¡£¤½¤·¤Æ¤È¤ê¤ï¤±º£Ç¯¤Ï¡¢TikTok¤ò¤Ï¤¸¤á³Æ¼ïSNS¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÇÆ¸¢¤ò°®¤ë¾ðÀª¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã»¤¤Æ°²è¤Ç¤¤¤«¤Ë²Ä°¦¤¯¡¢ÍÙ¤ê¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÁÀ¤¨¤ë¤«¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÇ®ÎÌ¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔÍø¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¿ô¡¹¤Î¡ÈÉÔÍø¡É¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Æ¡¢¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù½Ð±é¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏÊý¤Ë¤â¤³¤ì¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤È¥¢¥¤¥É¥ëÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èó¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
12·î1Æü¤«¤é¤Ï¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿ÅÄË¨²Ã¤È»³²¼ºÌÌí¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢5¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡£É¬Í×°Ê¾å¤ËÎ®¹Ô¤ê¤Ë¤ª¤â¤Í¤é¤º¡¢¤·¤«¤·Ãå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¶è¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢º£ºÇÃíÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¥¢¥¤¥É¥ë10Ì¾¤¬²Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ËÄ©Àï¡¢º£°æ¥Þ¥µ¥¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¼ÂÎÏ¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¡×
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È4ÅÀ¡Û¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÉÚ³ßÍ¥²Ö¡¦°¤ÉôÍÕºÚ¡¦Ã«Çµ°¦
12·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤ÎÂè2Ìë¡£Ì¾¤À¤¿¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÊÂ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¤Ï¡¢À¸±éÁÕ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÉÚ³ßÍ¥²Ö¡¦°¤ÉôÍÕºÚ¡¦Ã«Çµ°¦¤Î3¿Í¤Ç¡Ø¸ÝÆ°¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£ ²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤º£¤òÂçÀÚ¤Ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡£³Ú¶Ê¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥ÉÉ÷¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Æ¥ó¥Ý¤Î¶Ê¤Ë¡¢°áÁõ¤âÃ¸¿§¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ÆËÌ³¤Æ»¤Î¼«Á³¤äÀã¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥¤¥á¡¼¥¸ÀïÎ¬¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤¬¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖTOKYO IDOL FESTIVAL¡ÊTIF¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëSHOWROOM¤ä¥é¥¤¥Ö¿³ºº¤ò·Ð¤Æ½Ð±é¤¹¤ë1ÁÈ¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£
Í½Áª¤Ç¤¢¤ëSHOWROOM¿³ºº¤ò·Ð¤Æ·è¾¡¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¢¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ¡¢SUPER¡ùGirlS,YUM!-TIK!¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î5ÁÈ¡£·è¾¡¤ÏYouTube¾å¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ëÆ°²è¤ÎºÆÀ¸¿ô¤ò¶¥¤¦¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ëÆ°²èÅêÉ¼¡×¡¢¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏSHOWROOMÇÛ¿®Æ°²è»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¡ÖÇÛ¿®ÅêÉ¼¡×¤È¡¢¸½ÃÏ´ÑÍ÷¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸«ÆÏ¤±¿ÍÅêÉ¼¡×¤È¡¢3ÉôÌç¤ÎÉ¼¤ò½¸·×¤·¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥Ô¡¼¥ëÆ°²èÅêÉ¼¤Ç¤ÏÊÌ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÆÀÉ¼1°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤Î¸«ÆÏ¤±¿ÍÅêÉ¼¤ÈÇÛ¿®ÅêÉ¼¤ÇºÇÂ¿É¼¤ò½¸¤á¡¢¹ç·×ÆÀÉ¼¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¤¬¾¡¼Ô¤Ë¡£Ï·ÊÞ¤â¿·¶½¤â¡¢Åìµþ¤âÃÏÊý¤â´Ø·¸¤Ê¤¤²£°ìÀþ¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î·è¾¡¡¢¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤ÎÉ¼¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¤Î³Ú¶Ê¤È¥é¥¤¥Ö¤ÎÎÏ¤¬¤½¤ì¤À¤±¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¤¬»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤¬¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤¿2020Ç¯4·î¡£Âç·¿¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¤â¸®ÊÂ¤ßÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë»¥ËÚ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£Íâ2021Ç¯¤Ë½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÀÄ½Õ·²Áü¡Ù¤ò¼êÇä¤ê¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¡¢¤³¤ì¤¬Æ±Ç¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³Ú¶ÊÂç¾Þ¥¢¥ë¥Ð¥àÉôÌç¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Ãå¼Â¤Ë³Ú¶Ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¡¢2020Ç¯Âå¤Î¡Ö³Ú¶ÊÇÉ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤Î¸å¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¡¦»¥ËÚ¤Ç¤Î³èÆ°¤âÁý²Ã¡£¥é¥¸¥ª¤Ç´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ä¤Û¤«¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢»î¹çÁ°¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥¯¥é¥Ö¤Î±óÀ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥¦¥§¥¤¥Ä¥¢¡¼¤â³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£
TIF¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿Áª¹Í¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î´ë¶È¤¬SNS¤Ç¤³¤¾¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æüº¢¤«¤éÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
°ì»þ¤Î¡È¥í¥³¥É¥ë¥Ö¡¼¥à¡É¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢ÃÏÊý¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÍøÅª¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿ºòº£¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï²÷µó¤Ë¶á¤¤¡£
²»³Ú¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÄ°¤¯¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¡¢K-POP¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂæÆ¬¤âÂ³¤¯¡£¤½¤·¤Æ¤È¤ê¤ï¤±º£Ç¯¤Ï¡¢TikTok¤ò¤Ï¤¸¤á³Æ¼ïSNS¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÇÆ¸¢¤ò°®¤ë¾ðÀª¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã»¤¤Æ°²è¤Ç¤¤¤«¤Ë²Ä°¦¤¯¡¢ÍÙ¤ê¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÁÀ¤¨¤ë¤«¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÇ®ÎÌ¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔÍø¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¿ô¡¹¤Î¡ÈÉÔÍø¡É¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Æ¡¢¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù½Ð±é¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏÊý¤Ë¤â¤³¤ì¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤È¥¢¥¤¥É¥ëÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èó¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
12·î1Æü¤«¤é¤Ï¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿ÅÄË¨²Ã¤È»³²¼ºÌÌí¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢5¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡£É¬Í×°Ê¾å¤ËÎ®¹Ô¤ê¤Ë¤ª¤â¤Í¤é¤º¡¢¤·¤«¤·Ãå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¶è¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢º£ºÇÃíÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¥¢¥¤¥É¥ë10Ì¾¤¬²Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ËÄ©Àï¡¢º£°æ¥Þ¥µ¥¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¼ÂÎÏ¤òçÓ¤á¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¡×