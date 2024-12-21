¸ø±éÅÓÃæ¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿»³²¼Ã£Ïº¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¿¶ÂØ¸ø±é¤¬·èÄê
¤Î¤É¤ÎÉÔÄ´¤Î¤¿¤á¡¢º£·î5Æü¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«±é¸å¤ËÅÓÃæ¤ÇÃæ»ß¤·¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³²¼Ã£Ïº¡Ê71¡Ë¤¬20Æü¡¢¿¶ÂØ¸ø±é¤òÍèÇ¯1·î17Æü¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£»³²¼Ã£Ïº¡ÖÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¡Åìµþ¸ø±é¤òÅÓÃæ¤ÇÃæ»ß
¡¡»³²¼¤Ï5Æü¡¢Åìµþ¡¦NHK ¥Û¡¼¥ë¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢¸ø±éÅÓÃæ¤ÇÃæ»ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö12·î5Æü¡¢NHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¤Î¿¶ÂØ¸ø±éÆüÄø¤ÈÊ§¤¤Ìá¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¿¶ÂØ¸ø±é¤Ç¤âÍ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢ÍèÇ¯1·î17Æü¤ËÆ±¥Û¡¼¥ë¤Ç¿¶ÂØ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÍè¾ì¼Ô¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¿¶ÂØ¸ø±é¤Ø¤Î¤´Íè¾ì¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤ÏÊ§¤¤Ìá¤·¼õÉÕ´ü´ÖÃæ¤Ë¤ª¼êÂ³¤¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³²¼¤Ïº£·î8Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëTOKYO FM¡Ö»³²¼Ã£Ïº¤Î³ÚÅ·¥«¡¼¥É ¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ç¡¢µÞ¤¤ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÃæ»ß¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡¢¡ÖÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£70Ç¯À¸¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¼Ù¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢2½µ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´Á³¡¢¤»¤¤È¤¿¤ó¤¬¼£¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Ç®¤ÏÁ´Á³½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ò¤¿¤¹¤é¡¢¤»¤¤È¤¿¤ó¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¡Ê¾É¾õ¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£