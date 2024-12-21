¾ÇÅÀ¡§¡Ö¶â¤Î£Ä£Î£Á¡×¤ò²òÆÉ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÅö¶É¤¬¿·µ»½Ñ¤Ç°ãË¡ºÎ·¡ÁÜºº
Ricardo Brito¡¡Anthony Boadle
¡Î¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¡¡£±£´Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Ê¡²»ÇÉ¤ÎËÒ»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¶È¤È¹Û»³»ö¶È¤ò±Ä¤à¥Ï¡¼¥ì¥¤¡¦¥µ¥ó¥É¥Ð¥ëÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯£··î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¢¥Þ¥¾¥óÀîÎ®°è¤«¤éÊÆ¹ñ¡¢¥É¥Ð¥¤¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¶â£²£¹£´¥¥í¤òÌ©Í¢¤·¤¿ÍÆµ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¶â¤Ï½ñÎà¾å¡¢¥µ¥ó¥É¥Ð¥ëÍÆµ¿¼Ô¤¬³«È¯¸¢¤ò»ý¤ÄËÌÉô¥È¥«¥ó¥Æ¥£¥ó¥¹½£¤Î¹çË¡Åª¤Ê¹ÛÌ®¤«¤éºÎ·¡¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬·Ù»¡¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿¢Ì±ÃÏ»þÂå°ÊÍè¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Ç¶â¤¬ºÎ·¡¤µ¤ì¤¿Îã¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥Ö¥é¥¸¥ëÏ¢Ë®·Ù»¡¤Ï¡¢±ÒÀ±²èÁü¤â´Þ¤á¤¿ºÇ¿·¤ÎÈÈºáÁÜºº¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¶î»È¤·¡¢Í¢½Ð¤µ¤ì¤¿¶â¤¬¥È¥«¥ó¥Æ¥£¥ó¥¹½£¤Î¹ÛÌ®¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿£²£°£²£³Ç¯£±£±·î¤ÎÁÊ¾Ù½ñÎà¤ò¥í¥¤¥¿¡¼¤¬±ÜÍ÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ñ¥é½£¤Ë¤¢¤ë°ãË¡¹Û»³£³¥«½ê¤«¤éºÎ·¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°ìÉô¤Ï¡¢ÊÝ¸îÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ëÀè½»Ì±µï½»ÃÏ°è¤ÇºÎ·¡¤µ¤ì¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
º£²ó¤ÎÁÊÄÉ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¶â¤Î°ãË¡¼è°ú¤Î¼èÄù¤ê¤ËºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿Àè¶îÅª¤ÊÎã¤Î£±¤Ä¤À¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¶â¤Î¼çÍ×À¸»º¡¦Í¢½Ð¹ñ¤À¤¬¡¢À¸»ºÎÌ¤Î¼Â¤ËÈ¾Ê¬¤¬°ãË¡¤Ë¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎÇ®ÂÓ±«ÎÓÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¶â¤Î°ãË¡ºÎ·¡¤Ï¿ôËü¥«½ê¤Ë¤Þ¤ÇµÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶ÇË²õ¤ÈË½ÎÏÈÈºá¤Î¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥¤¥¿¡¼¤¬ÆÈÀêÅª¤ËÆþ¼ê¤·¤¿Ï¢Ë®·Ù»¡¤ÎµÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµî£·Ç¯´Ö¤Ç°ãË¡ºÎ·¡¤Ë¤è¤ë¶â¤Î²¡¼ýÎÌ¤Ï£·ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥É¥Ð¥ëÍÆµ¿¼Ô¤ÏÊÝ¼á¤µ¤ì¤Æ¸øÈ½¤òÂÔ¤Ä¿È¤À¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÃæÉô¤ÎÅÔ»Ô¥´¥¤¥¢¥Ë¥¢¤Ë¤¢¤ë¥Ú¥ó¥Æ¥³¥¹¥ÆÇÉÊ¡²»¶µ²ñ¤ÇºÊ¤È¤È¤â¤ËÀâ¶µ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥ó¥É¥Ð¥ëÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¶â¤òÍÏ¤«¤·¤ÆÍ¢½ÐÍÑ¤Î¥¤¥ó¥´¥Ã¥È¡Ê¶â¤Î²ô¡Ë¤Ë²Ã¹©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤É¤³¤«¤éºÎ·¡¤·¤¿¤â¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤ÎÅÅÏÃ¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢Èà¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡£¶â¤òÍ¢½Ð¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÍÏ¤«¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ã¶â¤Î¡Ö£Ä£Î£Á¡×¤ò²òÆÉ¡ä
Îò»ËÅª¤Ë¡¢¶â¤ÎÍ³Íè¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ð½ê¤«¤é¤Î¶â¤òÍÏ¤«¤·¤Æº®¤¼¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¸µ¡¹¤ÎÆÃÄ§¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¶âÍ»»ñ»º¤È¤·¤Æ¤Î¼è°ú¤äÊõ¾þÉÊ»º¶È¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤â´ÊÃ±¤À¡£
¤À¤¬ÁÜººÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¶â¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·Ù»¡¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÁ´ÅÚ¤«¤é¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò½¸¤á¤¿¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òºîÀ®¤·¡¢Êü¼ÍÀÆ±°ÌÂÎ¥¹¥¥ã¥ó¤È·Ö¸÷Ê¬¸÷Ë¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¸µÁÇ¤Î¸ÇÍ¤ÎÁÈÀ®¤òÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Í¸Å³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¼êË¡¤À¤¬¡¢¹Û¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¹çË¡¤Ê¶â¤È°ãË¡ºÎ·¡¤Î¶â¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤¿¤á¤Ë±þÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥ì¥È¥ê¥¢Âç³Ø¤ÎÃÏ¼Á³Ø¼Ô¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó»á¤À¡£
Âç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Î¸¦µæ½ê¤Ë¤¢¤ëÎ³»Ò²ÃÂ®´ï¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Ó¡¼¥à¤ò»È¤¤¡¢Å¥¤Ç¤¢¤ì±ô¤äÆ¼¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤Î¶âÂ°¤Ç¤¢¤ì¡¢¶â¤Ëº®Æþ¤·¤¿¥Ê¥Î¥µ¥¤¥º¤ÎÉÔ½ãÊª¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½Ð½ê¤òÄÉÀ×¤¹¤ëºàÎÁ¤È¤¹¤ë¡£
Ï¢Ë®·Ù»¡¤ËºÇ¶áÁÏÀß¤µ¤ì¤¿´Ä¶ÌäÂê¡¦¥¢¥Þ¥¾¥óÃ´Åö¶É¤Î¥Õ¥ó¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥ì¥¤¥ì¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¤³¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ê³Ø¼Ô¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç»º½Ð¤µ¤ì¤ë¶â¤Î£Ä£Î£Á¡×¤òÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¼«Á³¤Ï¶â¤ËÆ±°ÌÂÎ¤È¤¤¤¦ÌÜ°õ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Êü¼ÍÀÆ±°ÌÂÎ¥¹¥¥ã¥ó¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Îº¯À×¤òÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡×¤È¥Õ¥ì¥¤¥ì¶ÉÄ¹¡£¡Ö¤³¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í¢½ÐÍÑ¤ËÀºÏ£¤µ¤ì¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¡¢°ãË¡ºÎ·¡¤Î¶â¤òÄÉÀ×¤Ç¤¤ë¡×
¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÎÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯º¸ÇÉ¤Î¥ë¥éÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¶â¤Î²¡¼ýÎÌ¤ÏÁý²Ã¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤¬±ÜÍ÷¤·¤¿À¯ÉÜÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Î²¡¼ýÎÌ¤ÏÁ°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ£³£¸¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¥¤¥ì¶ÉÄ¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼è°ú¤ËÅÅ»ÒÇ¼ÀÇ¾ÚÌÀ¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¡¢µ¿¤ï¤·¤¤¼è°ú¤ËÂÐ¤¹¤ë´Æ»ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÃæ±û¶ä¹Ô¤¬Æ³Æþ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¶â»Ô¾ìµ¬À©¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥ì¥¤¥ì¶ÉÄ¹¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¢¥Þ¥¾¥óÃÏ°è¤Ç»º½Ð¤¹¤ë¶â¤ÎÌó£´£°¡ó¤Ï°ãË¡ºÎ·¡¤À¤È¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸ø¼°Åý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤Ë£±£±£°¥È¥ó¡¢£µ£°²¯¥É¥ë¡ÊÌó£·¡¤£·£°£°²¯±ß¡ËÁêÅö¤Î¶â¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Î¾å°Ì£²£°°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï£·£·¡¥£·¥È¥ó¤È¸º¾¯¤·¤¿¤¬¡¢À¯ÉÜ¤Ï°ãË¡ºÎ·¡¤Î¼èÄù¤ê¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÀè½»Ì±¤È¤ÎÂÐÎ©¡ä
¥ë¥éÂçÅýÎÎ¤ÎÁ°Ç¤¤Ç¤¢¤ë¶Ë±¦¤Î¥Ü¥ë¥½¥Ê¥íÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥¾¥óÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶µ¬À©¤ò´ËÏÂ¤·¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥·¥å¡Ê¶âºÎ·¡¥Ö¡¼¥à¡Ë¤¬À¸¤¸¤¿¡£ÃÏÀ¯³ØÅª¤Ê¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤ÈÃæ¹ñ¤òÉ®Æ¬¤È¤¹¤ë³Æ¹ñÃæ±û¶ä¹Ô¤Î¹ØÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦¤Î¶â²Á³Ê¤¬¶õÁ°¤Î¹âÆ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶â²Á³Ê¤Ï¹âÃÍ¹¹¿·¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£³Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï£±¥ª¥ó¥¹£²£¶£µ£°¥É¥ëÁ°¸å¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£
¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¹Û»º»ñ¸»¤ËÉÙ¤à¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï²áµî¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿¢Ì±ÃÏ»þÂå¤«¤é¤è¤¯¸«¤é¤ì¤¿¸½¾Ý¤À¡£¤À¤¬¡¢¥Ü¥ë¥½¥Ê¥íÀ¯¸¢²¼¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºÇ¶á¤Î°ãË¡ºÎ·¡¤ÎµÞÁý¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥Þ¥¾¥óÇ®ÂÓ±«ÎÓÃÏ°è¤Î±ÒÀ±²èÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢°ãË¡ºÎ·¡¤È¸«¤é¤ì¤ë²Õ½ê¤¬½¾Íè¤ÎµÏ¿¤ò¾å²ó¤ëÌó£¸Ëü¥«½ê¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÁª¹ÛÆé¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡Ö¥ä¥Þ»Õ¡×¤¬¿¦¿Íµ»¤òÍê¤ê¤Ë¶â¤òºÎ¼è¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÂç·¿¤Î·¡ºïµ¡¤ä£±£°£°Ëü¥É¥ë¤â¤¹¤ë²ÏÀîÞ´ÞØ¡Ê¤·¤å¤ó¤»¤Ä¡ËÁ¥¤¬³èÌö¤¹¤ë»º¶Èµ¬ÌÏ¤Î³èÆ°¤À¡£ÈÈºáÁÈ¿¥¤Ï¡¢ÈëÌ©¤Î³êÁöÏ©¤ò»È¤¦¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤äÈô¹Ôµ¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤äµ¡´ïÎà¤ò¥¢¥Þ¥¾¥óÃÏ°è¤Ë±¿¤Ó¹þ¤ß¡¢¶â¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿·¡ºïÀ×¤Ë¤Ï¡¢¶â¤òÅ¥¤äÂ¾¤Î¹ÛÊª¤«¤éÊ¬Î¥¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¿å¶ä¤Ç±øÀ÷¤µ¤ì¤¿»ÄÞè¤¬Î¯¤Ã¤¿ÃÓ¤¬¤Ý¤Ã¤«¤ê¤È»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£
ºòÇ¯¡¢ËÌ¤ÎÎÙ¹ñ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¤Î¹ñ¶¤ËÌÌ¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëºÇÂç¤ÎÀè½»Ì±¥ä¥Î¥Þ¥ßÂ²¤Îµï½»ÃÏ°è¤Ë¿ôËü¿Í¤ÎºÎ·¡¶È¼Ô¤¬¿¯Æþ¤·¡¢Ë½ÎÏ¤È¼ÀÉÂ¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¥ä¥Î¥Þ¥ßÂ²¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Ï±ÉÍÜ¼ºÄ´¤È¿ÍÆ»´íµ¡¤¬À¸¤¸¡¢¥ë¥éÂçÅýÎÎ¤¬·³¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ·³¤¬Å±Âà¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎºÎ·¡¶È¼Ô¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ãË¡¤Ê¶âºÎ·¡¤Îº¬Àä¤ò¸øÌó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥ë¥éÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¹ñÎ©ºÆÀ¸²ÄÇ½Å·Á³»ñ¸»¡¦´Ä¶±¡¡Ê£É£Â£Á£Í£Á¡Ë½êÂ°¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¤òÀè½»Ì±µï½»ÃÏ°è¤È¿¹ÎÓÊÝ¸î¸ø±à¤ËÇÉ¸¯¤·¡¢ºÎ·¡¶È¼Ô¤òÄÉ¤¤ÊÖ¤½¤¦¤È»î¤ß¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¶â°ãË¡¼è°ú¤ÎÁË»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ï¡¢°ãË¡ºÎ·¡¼Ô¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¤¤ëÈÈºáÁÈ¿¥¤ÎÅ¦È¯¤À¤È¤¤¤¦¡£À¯ÉÜ¤ÎËÇ°×Åý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬Í¢½Ð¤¹¤ë¶â¤Î£·£°¡ó¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¤ÎÊõ¾þÉÊ¡¦»þ·×»º¶È¤À¡£
·Ù»¡¤ä³°¸ò´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤äÊ©ÎÎ¥®¥¢¥Ê¤Ê¤É¥¢¥Þ¥¾¥óÃÏ°è¤Î¶áÎÙ½ô¹ñ¤Ç¤â¡¢¼«¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¶â°ãË¡¼è°ú¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¶âÊ¬ÀÏ¼êË¡¤ÎºÎÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¤¥¹¤ä±Ñ¹ñ¤Ê¤É¡¢¥«¥Ê¥À»º¤Ë¼¡¤¤¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë»º¤Î¶â¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤¬Â¿¤¤²¤½£½ô¹ñ¤â´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¶â¼è°ú¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¤¥¹¤¬Í¢Æþ¤¹¤ë¶â¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë»º¤Ï£±¡ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¥¹¥¤¥¹Âç»È´Û¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡Ö¹çË¡Åª¤ËºÎ·¡¤µ¤ì¤¿¶â¤Î¤ß¤òÍ¢Æþ¤¹¤ë¤è¤¦ÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¹¥¤¥¹Âç»È´Û¤Ï¡¢Â¾¤ÎÍ¢Æþ¹ñ¤È¤È¤â¤Ë¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÊÀ¸»ºÍúÎò´ÉÍý¡Ë¤äµ¶Â¤ÂÐºö¥Ä¡¼¥ë¤ò¸¦µæ¤¹¤ëºî¶ÈÉô²ñ¤òÀß¤±¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Èó±ÄÍø¤Î´Æ»ëÃÄÂÎ¡Ö¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Á¥å¡¼¥È¡¦¥¨¥¹¥³¥ë¥Ï¥¹¡×¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤ÎÄ´ºº¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥Þ¥¾¥óÃÏ°è¤«¤éÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ë¶â¤Î£µ£²¡ó¤Ï°ãË¡ºÎ·¡¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢ÊÝ¸îÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ëÀè½»Ì±µï½»ÃÏ°è¤ä¹ñÎ©¿¹ÎÓÊÝ¸î¸ø±à¤ÇºÎ·¡¤µ¤ì¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÝ¼éÇÉÍ¥°Ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñ²ñ¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥½¥Ê¥íÀ¯¸¢¸å¤âÈó¸ø¼°¤Ê¶âºÎ·¡¤òÍÊ¸î¤¹¤ë³èÈ¯¤Ê¥í¥Ó¡¼ÃÄÂÎ¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ãË¡ºÎ·¡¤Î¹çË¡²½¤òÄó°Æ¤¹¤ëË¡°Æ¤¬¿³µÄ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¤ÎÏ¢Ë®·Ù»¡ÈÈºá¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¡¢²Ê³Ø¼Ô¤é¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÁ´ÅÚ¤«¤éºÎ¼è¤µ¤ì¤¿¶â¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤¬¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÈÈºá²Ê³Ø¤ÎÀìÌç²È¥¨¥ê¥Ã¥Ò¡¦¥â¥ì¥¤¥é¡¦¥ê¥Þ»á¤Ë¤è¤ë»ØÆ³¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¶â¸Ë¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê¶â²ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¹âÀºÅÙ¤Î¥¹¥¥ã¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥Þ»á¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÂÎÀ©¤ÏÀ°¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÃÏ¼Á¥µ¡¼¥Ó¥¹¶É¤¬¼ý½¸¤·¤¿£³Ëü¼ï¤Î¶â¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££²¡Ý£³Ç¯°ÊÆâ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¶â¤ò»º½Ð¤¹¤ë£²£´ÃÏ°è¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¹ñÎ©Âç³Ø¤ÎÃÏµå²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¼Á³Ø¼Ô¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¦¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥¹¥Á¥å¥Æ¥¹¥¡¼»áÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¶â¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏÊ¬¸÷Ê¬ÀÏ¥¹¥¥ã¥ó¤Ë¤è¤êº®Æþ¤·¤¿±ô¤Ê¤É¤ÎÊ¬»Ò¤òÆÃÄê¤·¡¢¶â¤Î»º½ÐÃÏ¤òÆÍ¤»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Á¥å¥Æ¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¸¦µæ¼Ô¤Ï¶â¤Î¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò£±£°£°¡ó¤Ë¹â¤á¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ëÈÈºáÎ©¾Ú¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£·Ù»¡¤¬µá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¶â¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼çÄ¥¤¹¤ëÃÏ°è¤ÇºÎ·¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ÚÌÀ¤À¤±¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
(ËÝÌõ¡§¥¨¥¡¥¯¥ì¡¼¥ì¥ó¡Ë