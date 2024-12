【ジャンプフェスタ2025】開催期間:12月21~22日会場:幕張メッセ国際展示場 展示ホール1~9(千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料:無料

12月21・22日開催のイベント「ジャンプフェスタ2025」におけるバンプレストブースにて、同社が展開するプライズが多数展示されている。

バンプレストブースではクレーンゲームの景品などが一挙展示。「ダンダダン」、「チェンソーマン」、「ジョジョの奇妙な冒険」といった作品のフィギュアやぬいぐるみ、グッズなど魅力的なプライズが多数用意されている。

今回はブース内の様子を撮影する機会を得たので、本稿では作品の撮り下ろしを一挙紹介していく。

(C)バード・スタジオ/集英社・東映アニメーション

(C)防衛隊第3部隊 (C)松本直也/集英社

(C)みかわ絵子/集英社・KADOKAWA・MAPPA

(C)三浦糀/集英社・「アオのハコ」製作委員会

(C)2024「ハイキュー‼」製作委員会 (C)古舘春一/集英社

(C)空知英秋/集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会

(C) 堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

(C) 藤本タツキ/集英社・MAPPA

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C)吾峠呼世晴/集英社(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険THE ANIMATION PROJECT

(C)久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ

(C) 藤巻忠俊/集英社・黒子のバスケ製作委員会

(C) 藤巻忠俊/集英社・劇場版「黒子のバスケ」製作委員会

(C)「黒子のバスケ」アニメ10周年プロジェクト

(C)Yoshihiro Togashi 1990年-1994年 (C)ぴえろ/集英社

(C)鈴木祐斗/集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会

(C)龍幸伸/集英社・ダンダダン製作委員会

(C)岸本斉史 スコット/集英社

(C)岸本斉史・池本幹雄/集英社

(C)岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ