ÃËÀ¤¬¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¡¢Èà½÷¤«¤é¤Î¡Ö±ó²ó¤·¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Àª¤¤¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½ÅÍ×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö·ëº§¡×¡£¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆ¨¤¹¤È·ëº§¤¬±ó¤¶¤«¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ø¥¹¥´¥ì¥ó¡ÙÃËÀÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡ÖÃËÀ¤¬¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¡¢Èà½÷¤«¤é¤Î¡Ø±ó²ó¤·¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö·ëº§¼°¾ì¤Ã¤Æ¹¤¤Äí±à¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤À¤«¤éÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¡×
¡ÖÀäÂÐ¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¶¯°ú¤Ë·ëº§¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê£³£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢·ëº§¤ò¾Ç¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é·ëº§¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤Ð¤«¤êÁÛÁü¤·¤Æ¤â¡¢·ëº§¤ÏÎäÀÅ¤Ë¸¡Æ¤¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È¤Ç¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢·ëº§¤ËÌÂ¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Á°¸þ¤¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£²¡Û¡ÖÃù¶â¤·¤Æ¤ë¡©¡¡¤Þ¤À¤Ê¤éº£¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌäÂê¤À¤«¤é¤Û¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷¤Î»Ò¤ÎÈ¯¸À¤Î°Õ¿Þ¤ò¤¦¤Þ¤¯µâ¤ß¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£·ëº§¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬ÉÕ¤¤â¤Î¡£Ãù¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤¬·ëº§¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»¡¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¤¤¤Þ¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ç¤·¤ç¡ª¡©¡¡¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ²ÈÄí»ý¤Ã¤¿¤é°ìÀ¸¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ÖÅö»þ¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¡¢¡Ø¼Â²È½Ð¤ë¤È¤¤Ï»ä¤È·ëº§¤¹¤ë¤È¤¡Ù¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷¤Î»Ò¤Î±ó²ó¤·¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£½÷¤Î»Ò¤ÎÈ¯¸À¤Î¿¿°Õ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤â¤¦¤¢¤Ê¤¿°Ê¾å¤Î¿Í¤Ë¤Ï½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤è¡×
¡ÖÈà½÷¤¬¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë·ëº§¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢°¦¾ð¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Îø¿ÍÆ±»Î¤Î°¦¾ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï»þ¤È¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¤â¤Î¡£½÷¤Î»Ò¤Î°¦¾ð¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë·ëº§¤ò·èÃÇ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤È¤Ç¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¡ÖÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï»ØÎØ¤¬¤¤¤¤¤Ê¡ª¡×
¡Ö¤â¤¦¤¹¤°º§Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼þ¤ê¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢·ë¶ÉÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢·ëº§¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£»ØÎØ¤Ï·ëº§¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£µá¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢Èà½÷¤¬·ëº§¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»¡¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¸Î¶¿¤Î²ñ¼Ò¤â¼õ¤±¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡»ä¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤è¡×
¡Öº£»×¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ì¤Ï´°Á´¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ê£³£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢·ëº§¤òË¾¤à½÷¤Î»Ò¤Î°ìÅÓ¤Ê»×¤¤¤òµâ¤ß¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö»°½½¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤È½÷À¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¡Ê£³£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¼ã¤µ¤«¤éÍè¤ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿·èÃÇ¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö»ä¡¢¤ªÊÛÅöºî¤ë¤ÎÆÀ°Õ¤À¤«¤é¡¢ËèÆü¤Ç¤âºî¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡×
¡Ö¡ØËèÆü¤Ç¤â¡Ù¤Ã¤Æ¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢·ëº§¤ò°Õ¼±¤·¤¿°ì¸À¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡ÖËèÆü¡×¡ÖËèÈÕ¡×¡Ö£±£°Ç¯¸å¡×¤Ê¤É»þ¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¾Íè¤Î·ëº§À¸³è¤ò°Õ¼±¤·¤¿È¯¸À¤È¤È¤é¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¢þ¢þ¤¯¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×
¡Ö¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ë¼Â²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥Õ¥é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷¤Î»Ò¤Î·ëº§¤Ø¤Î°Õ»×¤ò·Ú¤ó¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Îø¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ò´õË¾¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤¬·ëº§¤Î³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¾Ú¡£¤ªÊì¤µ¤ó¡Ê¤ªÉã¤µ¤ó¡Ë¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ê¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö»ä£±¿Í¤Ã»Ò¤À¤«¤é¡¢»Ò¶¡¤Ï£²¿ÍÍß¤·¤¤¤Ê¡×
¡ÖÃ±¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¹¥¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¾ÍèÀß·×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÈ¯¸À¤òÊ¹¤Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¿Í¿ô¡¢°é¤Æ¤«¤¿¤Ê¤É¡¢·ëº§¸å¤ÎÀ¸³è¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ëÈ¯¸À¤Ï¿¿·õ¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¡ÖÃËÀ¤¬¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¡¢Èà½÷¤«¤é¤Î¡Ø±ó²ó¤·¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê£Â£Ì£Ï£Ã£Ë£Â£Õ£Ó£Ô£Å£Ò¡Ë
¡Ú£±¡Û¡Ö·ëº§¼°¾ì¤Ã¤Æ¹¤¤Äí±à¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤À¤«¤éÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¡×
¡ÖÀäÂÐ¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¶¯°ú¤Ë·ëº§¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê£³£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢·ëº§¤ò¾Ç¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é·ëº§¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤Ð¤«¤êÁÛÁü¤·¤Æ¤â¡¢·ëº§¤ÏÎäÀÅ¤Ë¸¡Æ¤¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È¤Ç¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢·ëº§¤ËÌÂ¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Á°¸þ¤¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌäÂê¤À¤«¤é¤Û¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷¤Î»Ò¤ÎÈ¯¸À¤Î°Õ¿Þ¤ò¤¦¤Þ¤¯µâ¤ß¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£·ëº§¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬ÉÕ¤¤â¤Î¡£Ãù¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤¬·ëº§¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»¡¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¤¤¤Þ¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ç¤·¤ç¡ª¡©¡¡¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ²ÈÄí»ý¤Ã¤¿¤é°ìÀ¸¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ÖÅö»þ¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¡¢¡Ø¼Â²È½Ð¤ë¤È¤¤Ï»ä¤È·ëº§¤¹¤ë¤È¤¡Ù¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷¤Î»Ò¤Î±ó²ó¤·¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£½÷¤Î»Ò¤ÎÈ¯¸À¤Î¿¿°Õ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤â¤¦¤¢¤Ê¤¿°Ê¾å¤Î¿Í¤Ë¤Ï½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤è¡×
¡ÖÈà½÷¤¬¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë·ëº§¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢°¦¾ð¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Îø¿ÍÆ±»Î¤Î°¦¾ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï»þ¤È¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¤â¤Î¡£½÷¤Î»Ò¤Î°¦¾ð¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë·ëº§¤ò·èÃÇ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤È¤Ç¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¡ÖÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï»ØÎØ¤¬¤¤¤¤¤Ê¡ª¡×
¡Ö¤â¤¦¤¹¤°º§Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼þ¤ê¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢·ë¶ÉÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢·ëº§¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£»ØÎØ¤Ï·ëº§¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£µá¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢Èà½÷¤¬·ëº§¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»¡¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¸Î¶¿¤Î²ñ¼Ò¤â¼õ¤±¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡»ä¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤è¡×
¡Öº£»×¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ì¤Ï´°Á´¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ê£³£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢·ëº§¤òË¾¤à½÷¤Î»Ò¤Î°ìÅÓ¤Ê»×¤¤¤òµâ¤ß¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö»°½½¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤È½÷À¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¡Ê£³£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¼ã¤µ¤«¤éÍè¤ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿·èÃÇ¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö»ä¡¢¤ªÊÛÅöºî¤ë¤ÎÆÀ°Õ¤À¤«¤é¡¢ËèÆü¤Ç¤âºî¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡×
¡Ö¡ØËèÆü¤Ç¤â¡Ù¤Ã¤Æ¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢·ëº§¤ò°Õ¼±¤·¤¿°ì¸À¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡ÖËèÆü¡×¡ÖËèÈÕ¡×¡Ö£±£°Ç¯¸å¡×¤Ê¤É»þ¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¾Íè¤Î·ëº§À¸³è¤ò°Õ¼±¤·¤¿È¯¸À¤È¤È¤é¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¢þ¢þ¤¯¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×
¡Ö¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ë¼Â²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥Õ¥é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷¤Î»Ò¤Î·ëº§¤Ø¤Î°Õ»×¤ò·Ú¤ó¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Îø¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ò´õË¾¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤¬·ëº§¤Î³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¾Ú¡£¤ªÊì¤µ¤ó¡Ê¤ªÉã¤µ¤ó¡Ë¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ê¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö»ä£±¿Í¤Ã»Ò¤À¤«¤é¡¢»Ò¶¡¤Ï£²¿ÍÍß¤·¤¤¤Ê¡×
¡ÖÃ±¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¹¥¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¾ÍèÀß·×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÈ¯¸À¤òÊ¹¤Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¿Í¿ô¡¢°é¤Æ¤«¤¿¤Ê¤É¡¢·ëº§¸å¤ÎÀ¸³è¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ëÈ¯¸À¤Ï¿¿·õ¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¡ÖÃËÀ¤¬¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¡¢Èà½÷¤«¤é¤Î¡Ø±ó²ó¤·¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê£Â£Ì£Ï£Ã£Ë£Â£Õ£Ó£Ô£Å£Ò¡Ë