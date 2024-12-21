¼óÅÔ¹â¡ÖÃÏ¹ö¤Î¡ÈÂç½ÂÂÚ¥·¡¼¥º¥ó¡É¡×ÅþÍè¡ª ¤Ê¤¼¡Öº£¤À¤±¡×º®¤à¡© ¡ÈÇ¯¤Ë1ÅÙ¡É¤Î¸òÄÌ¾ðÊó¡Ö¤Û¤ÜÁ´Àþ¤¬º®¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¾õÂÖ¤Ë ¡ÖÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤¿ÍøÍÑ¤ò¡×¸Æ¤Ó¤«¤±
¡Ö¥¤¥Á¥Ð¥ó¼óÅÔ¹â¤¬º®¤à»þ´ü¡×ÆÍÆþ¡ª ¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡©
¡¡¼óÅÔ¹â¤¬¤³¤Î»þ´ü¡¢ÆÃ¤Ëº®»¨¤·¤Þ¤¹¡£Æ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤È¡¢½ÂÂÚ¤äº®»¨¤ò¼¨¤¹ÀÖ¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¸òÄÌ¾ðÊó¤Ç¤â¤Û¤ÜÁ´Àþ¤¬½ÂÂÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡¤Ê¤¼º£¤Î»þ´ü¤Ëº®»¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Îº®»¨¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼óÅÔ¹â¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12·î¤Ï1Ç¯¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤Ë½ÂÂÚ¤¬Â¿¤¤·î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡× ¤³¤ì¤¬¼óÅÔ¹â¡Ö»Ë¾åºÇ°¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¡×¤Ç¤¹¡Ê23Ëç¡Ë
¡¡¤³¤ì¤ÏÇ¯Ëö¤ËÈ÷¤¨¡¢¼è°úÀè¤Ø°§»¢²ó¤ê¤Ë¹Ô¤¯±Ä¶È¼Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢¤ªºÐÊë¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÊªÎ®¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÇ¼ÉÊ¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¹¤ëÇÛÁ÷¶È¼Ô¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¤Ê¤É¤Ç12·î29ÆüÁ°¸å¤«¤é1·î3Æü¤Þ¤Ç¤¬º®»¨¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¼óÅÔ¹â¤Ï¶ÈÌ³ÍøÍÑ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤è¤ê¾¯¤·Á°¡×¤Î»þ´ü¤Ëº®¤à¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡2024Ç¯¤Ç¤Ï¡¢Ãæ½Ü°Ê¹ß¤ÎÊ¿Æü¤Ç¡¢¶ÈÌ³¸òÄÌ¤Ê¤É¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¶âÍËÆü¤òÃæ¿´¤Ë½ÂÂÚ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¿¼ÌëÂÓ¤ò½ü¤¤¤¿¤Û¤ÜÁ´Æü¡¦Á´Àþ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½ÂÂÚ¤äº®»¨¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ëÆü¤Ï¡¢12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢12·î23Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö»Å»öÇ¼¤á¡×¤È¤Ê¤ë27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢12·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï´ü´Ö¤Ï½ÂÂÚ¤¬¾¯¤Ê¤¯¿ä°Ü¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÏÎã³°¤Ç¡¢½é·Ø¤Ê¤É¤Ç½ÂÂÚ¤¬Â¿¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼óÅÔ¹â¤Ï¡¢¡Ö½ÂÂÚ²óÈò¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤´ÍøÍÑÆü¡¦»þ´ÖÂÓ¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿¤´ÍøÍÑ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡ÄÌ¹ÔÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤È»ö¸Î¤âÂ¿È¯¤·¤Þ¤¹¡£12·î¤Ï»ö¸Î¤âÂ¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Á°ÊýÉÔÃí°Õ¤Ë¤è¤ëÄÉÆÍ»ö¸Î¤ä¡¢¶Ê¤¬¤Ã¤¿Àè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥«¡¼¥Ö¡×¤Ç¤Î»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¤âµ¤²¹¤¬Äã¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó¤Î·È¹Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤ÎÁõÃå¤È¤¤¤Ã¤¿Åß¤Î½àÈ÷¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤â¼Ö´Öµ÷Î¥¤ò³«¤±¡¢Â®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£