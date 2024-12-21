ÏÃÂê¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ä¡×¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¡È»Â¿·¤Ê³èÍÑË¡¡É¤Ë¡ÖÆÃÂç¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ä¤âºî¤êÊüÂê¡©¡ª¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È±Æ¤âÉÕ¤¤¤Æ¤Æ·Ý¤¬ºÙ¤«¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÍò
¡¡ÂÌ²Û»Ò¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ä¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿À½Â¤¸µ¡¦¥¹¥°¥ë¿©ÉÊ¤ÎÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ä¤Î¡È»Â¿·¤Ê³èÍÑË¡¡É
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À½Â¤¸µ¡¦¥¹¥°¥ë¿©ÉÊ¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ä¡×¤Î¼Ì¿¿¡£¡Ö»È¤¤¤É¤³¤í¤Ï»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¾¤´¼«Í³¤Ë¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Çò¤¤ÇØ·Ê¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÂÌ²Û»Ò¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ä¡×¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¤³¤Î¼Ì¿¿¤òÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬»¦Åþ¤·¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ò¤È¤¤ïÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥½¥Õ¥ÈPhotoshop¤Ç»È¤¨¤ë¥Ö¥é¥·¤À¡£¤³¤Î¥Ö¥é¥·¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ä¤Î¡Ö¼Á´¶¡×¤Ç¼«Í³¤Ë³¨¤¬ÉÁ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÃ¯¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¼Á´¶¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥½¥Õ¥È¤Î²è´üÅª¤Ê»È¤¤Êý¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÀÞ³Ñ¤Î¿ÀÇÛÉÛ¡¢¤³¤ì¤Ï»È¤ï¤Í¤Ð¡×¤È¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥·¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤²¤§¡¢¤Á¤ã¤ó¤È±Æ¤âÉÕ¤¤¤Æ¤Æ·Ý¤¬ºÙ¤«¤¤¡×¡ÖÆÃÂç¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ä¤âºî¤êÊüÂê¡©¡ª¡©¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤Ë¤âÈ¯ÁÛ¤ÎÅ·ºÍ¤¬¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Åê¹Æ¤Ï174Ëü·ï°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡Ø½µ´©BUZZÆ°²è¡Ù¤è¤ê¡Ë