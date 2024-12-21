¾®5¤Ç¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¡¼¥¹¥È¤¬³ÎÎ©¡Ä ÃçÎÉ¤·¥°¥ë¡¼¥×¤Ë°ÛÊÑ¡©¡Ú²ÈÂ²¤¬¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿ÏÃ Vol.10¡Û
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Âç¹¥¤¤ÊÊì¤¬»Ð¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤ÇË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼¡½÷¤Î¤¯¤é¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ìë¤Ë²È¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÉÝ¤¯¤Æ½Î¤ÎÁ÷·Þ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶¹Ô¤¯¤È¼Ö¤Ë¤¿¤À¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÂà¶þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Êì¤ò²×Î©¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤¿¤¢¤ëÆü¤ÏÊì¤Ë·ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿È±·¿¤Ë¡Ö¹â¤µ¤¬°ã¤¦¡×¤È¸À¤¦¤Èµ¤Ê¬¤ò³²¤·¤¿Êì¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍâÆü¼«Ê¬¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÊì¤ÏÅÜ¤ê½Ð¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Âç¹¥¤¤ÊÊì¤¬»Ð¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤ÇË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼¡½÷¤Î¤¯¤é¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ìë¤Ë²È¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÉÝ¤¯¤Æ½Î¤ÎÁ÷·Þ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶¹Ô¤¯¤È¼Ö¤Ë¤¿¤À¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÂà¶þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Êì¤ò²×Î©¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤¿¤¢¤ëÆü¤ÏÊì¤Ë·ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿È±·¿¤Ë¡Ö¹â¤µ¤¬°ã¤¦¡×¤È¸À¤¦¤Èµ¤Ê¬¤ò³²¤·¤¿Êì¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍâÆü¼«Ê¬¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÊì¤ÏÅÜ¤ê½Ð¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£»ä¡¢Âç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤!?
²æ¤¬²È¤Ï¤ï¤ê¤ÈÊüÇ¤¼çµÁ¤Ç¤·¤¿¡£Êü¤Ã¤Æ¤ª¤«¤ì¤¹¤®¤Æ¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ÈÊÌ¤Ë¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤è¡¼¡×¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ë¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Î°Õ¸«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ó¤À¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿Â¿´¶¤Ê»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¡¼¥¹¥È¤¬¡Ä
¢£¥³¥ì¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡ª
¤¹¤°¡Öº£ÅÙ¤Ï»ä¤¬É¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âÁ°¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤Î»þ¤ÏÊÌ¤Î»Ò¤¬É¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤Î»Ò¤¬¡Ö¡»¡»¤Á¤ã¤ó¥à¥«¤Ä¤¯¤è¤Í¡¢Ìµ»ë¤·¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤Î»Ò¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤Ï2½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤ÇÉáÄÌ¤ËÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¸¤á¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤â°ø²Ì±þÊó¡Ä¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡£»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤³¦¤â»Ä¹ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Ê¬¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î»þ¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤³¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤¸¤á¡¢ÀäÂÐ¥À¥á¡ª
(¤¯¤é)