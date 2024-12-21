Êü²ÐÈÈ¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿YBC¤Î¥Ë¥åー¥¹¤¬ÅìËÌ¼Ì¿¿µ¼Ô¶¨²ñ¾Þ¤Ç¶â¾Þ¡¡ÀçÂæ»Ô¤ÇÉ½¾´¼°
»³·Á¸©¼òÅÄ»Ô¤Ç¤³¤È¤·È¯À¸¤·¤¿Ï¢Â³Êü²Ð»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆYBC¤¬¼èºà¡¦ÊüÁ÷¤·¤¿¥Ë¥åー¥¹¤¬¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤ÎÊüÁ÷¶É¤ä¿·Ê¹¼Ò¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅìËÌ¼Ì¿¿µ¼Ô¶¨²ñ¤Îº£Ç¯ÅÙ¤Î¶¨²ñ¾Þ¤Ç°ìÈÌ¥Ë¥åー¥¹ÉôÌç¤Î¶â¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢20Æü¡¢É½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìËÌ¼Ì¿¿µ¼Ô¶¨²ñ¤Ë¤ÏÅìËÌÃÏÊý¤ÎÊüÁ÷¶É¤È¿·Ê¹¼Ò¤¬²ÃÌÁ¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Ë¥åー¥¹±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿¤òÉ½¾´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤È¤·¤ÎÁª¹Í¤Ç¤Ï¡¢¼òÅÄ»Ô¤Ç¤³¤È¤·È¯À¸¤·¤¿Ï¢Â³Êü²Ð»ö·ï¤ÇÈÈ¹Ô¸½¾ì¤Ë¤¤¤ëÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿YBC¤Î¥Ë¥åー¥¹¡ÖÈÈ¹Ô¸å¸½¾ì¤Ë½ÐÆ°¡ÄÊü²ÐÈÈ¤Ï¾ÃËÉÃÄ°÷¡×¤¬°ìÈÌ¥Ë¥åー¥¹ÉôÌç¤ÎºÇ¹â¾Þ¤È¤Ê¤ë¶â¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¤é¤¬Êü²Ð¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë²Ð»ö¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Î¾ÃËÉÃÄ°÷¤ÎÃË¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¥Ë¥åー¥¹±ÇÁü¤Ç¡¢YBC¼òÅÄ»Ù¼Ò¤Îº´Æ£²Å°ìµ¼Ô¤¬»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀçÂæ»Ô¤Ç20Æü¡¢É½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º´Æ£µ¼Ô¤Ë¾Þ¾õ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£