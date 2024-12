12月20日に韓国で行われた音楽祭『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』にて、IVEが水の妖精のようなステージで魅了した。

【映像】IVE、妖精のようなミニスカ衣装のステージ

IVEは「Blue Heart」「HEYA」の2曲をパフォーマンス。まるで水の妖精のような水色の衣装で現れ、まずは爽やかに「Blue Heart」を歌い上げた。そして幻想的なダンスブレイクを挟み、ダンサーがフラッグを振る中、「HEYA」へ突入。

イベントのMCも務めたウォニョンは、ぱっつん前髪のストレートロングヘアで登場。さらさらの髪をなびかせて、長い手足を活用して踊っていく。イソの紫髪も目を惹き、お団子ヘアのユジンはパワフルな歌声を響かせた。

妖精のような姿で観客を魅了

「HEYA」は原曲よりも軽やかなアレンジが施され、後半には通常と異なるダンスパートも挿入。メンバーそれぞれが巧みな表情の変化を見せ、大人数のダンサーがフラッグを振る上で、圧倒的なカリスマ性を放った。

視聴者からは「本当に姫」「衣装大優勝」「本当ビジュやばい最高」「本当に女神」「みんなお姫様やん」「IVEの水色衣装は至高」「手足長すぎる」と、うっとりするようなコメントが多く躍っていた。

『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』は、韓国の公共放送・KBSの人気番組『ミュージックバンク』で1位を獲得した話題のアーティストを中心に、豪華アーティストが集結しパフォーマンスを行う年末恒例の超大型音楽祭。今年は音楽を通じて無限に繋がるという「INFINITY」がコンセプト。12月14日、15日には日本公演が福岡・みずほPayPayドームで開催された。

(『2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA』/ABEMA K-POPチャンネル)